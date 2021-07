Projeto «Roadart» promove cultura em tournée pelo Algarve

O projeto «Roadart» visa promover a cultura portuguesa de uma forma inovadora, criativa e interdisciplinar, ao cruzar a visão de jovens designers com a promoção do património artístico e cultural português, através da decoração de viaturas de transporte turístico.

A iniciativa conta com a colaboração do município de Albufeira, sendo que na quinta-feira, dia 29 de julho entre as 19h30 e as 21h30 no Largo Engenheiro Duarte Pacheco, irá ter lugar uma exposição inaugural na qual estarão presentes todos os designers participantes, bem como as empresas parceiras responsáveis pela cedência das viaturas que foram decoradas.

A exposição inaugural será realizada em consonância com todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde (DGS), pelo que serão cumpridas à regra todas as indicações.

A exposição contará com a presença dos sete designers selecionados para o projeto »Roadart»: ASUR, Bruno Boto da Cruz, Fernando Madeira «Phermad», Gorete Matias, João Matias, Liliana Barata e Patrícia Rodrigues.

Estarão presentes os responsáveis pelas empresas de animação turística parceiras do projeto, como a Extremo Ambiente, Happy Van, Portitours, Tuk Andrade e Zebra Safari Tours.

Após a realização da exposição inaugural, todas a viaturas decoradas ficarão em circulação pelo Algarve, passando pelos locais onde, habitualmente, cumprem o serviço de atividades de animação e transporte de turistas.

Ao tratar-se de uma exposição itinerante a decorrer no Algarve ao longo de três meses, futuramente serão organizados desfiles conjuntos em vários locais, com o objetivo de estabelecer uma relação entre público visitante e público residente.

Todas estas iniciativas têm como grande objetivo final valorizar a cultura portuguesa através da interpretação inovadora dos jovens designers, valorizar a região do Algarve e divulgar ainda os operadores turísticos que aceitaram integrar o projeto através da cedência de viaturas que foram decoradas.

O objetivo por detrás desta visão para a região turística do Algarve, é conseguir estabelecer uma relação colaborativa mais próxima entre os vários agentes locais, bem como proceder à valorização da identidade, cultura e património português.

Ao fazer referência a símbolos icónicos de Portugal pretende-se também promover a cultura nacional junto dos visitantes através da apresentação e divulgação de fatores de diferenciação do património.

O projeto «Roadart – design em movimento» decorre no âmbito da candidatura ao Programa Garantir Cultura pela Geoflicks, Lda, com apoio do COMPETE 2020, PORTUGAL 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.