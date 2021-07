Projeto «Região Inteligente Algarve» decorre até dezembro de 2022

O Turismo do Algarve vai desenvolver, até final de 2022, o projeto «Região Inteligente Algarve», para afirmar o principal destino turístico do país como uma região cada vez mais sustentável e conectada.

O projeto integra um estudo para definição de diretrizes e de iniciativas estratégicas a implementar no destino e sessões de capacitação de agentes económicos e parceiros locais para se tornar num smart destination.

O projeto «Região Inteligente Algarve» arrancou este mês e será implementado em várias fases.

Durante os próximos quatro meses será realizado um estudo e diagnóstico do destino, que vai permitir identificar as melhores práticas associadas a esta temática e a situação regional ao nível das infraestruturas, sistemas e plataformas tecnológicas disponíveis, dando origem a um plano de ação, modelos metodológicos e iniciativas concretas para servirem de guia à implementação do Algarve como smart destination.

Por forma a assegurar a passagem do conhecimento aos diferentes agentes do turismo na região, contribuindo para o alinhamento na implementação da estratégia definida, o Turismo do Algarve irá proceder à realização várias sessões de capacitação.

Ao abrigo deste projeto, caberá ainda à entidade turística algarvia organizar ações de benchmarking internacional, assim como um seminário internacional sobre a temática smart destinations, bem como produzir os materiais de comunicação de suporte às diferentes atividades e ações que vão ser implementadas até dezembro do próximo ano.

Para João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, «o futuro de um destino turístico como o Algarve só pode passar pelo seu desenvolvimento sustentável e inteligente, do ponto de vista económico, social e ambiental, e é neste contexto que estamos a implementar este projeto».

«Transformar a região num smart destination é uma prioridade e será possível com a combinação de inter-relações, de investimento em inovação em contexto de digitalização e da valorização das características particulares do Algarve».

O presidente da entidade turística algarvia reforça que «este projeto vai permitir-nos um maior foco na atuação, em áreas previamente identificadas, de forma a conseguirmos alavancar a atratividade e a competitividade do destino, através do reconhecimento internacional pela qualidade de vida e identidade da região».

A implementação deste projeto decorre num momento crucial, já que os desafios trazidos pela pandemia, em particular no sector do Turismo, vieram acelerar a necessidade de transformação digital das empresas e dos atuais modelos de negócio para que continuem a produzir e a ser competitivos.

O potencial da transformação tecnológica deve igualmente ser aproveitado para adotar melhores práticas em termos de acessibilidade e de mobilidade.

Nesta visão para a região turística do Algarve acresce a construção de um modelo de colaboração mais próximo entre os vários agentes locais, assim como uma maior valorização da identidade, cultura e demais especificidades do destino, como a natureza e a gastronomia, para promover a diferenciação da região junto dos visitantes.

O projeto «Região Inteligente Algarve» decorre no âmbito da candidatura ao CRESC Algarve 2020 – Programa Operacional Regional do Algarve/ FEDER e é implementado em parceria pelo Turismo do Algarve, CCDR Algarve, Universidade do Algarve e CI-AMAL.