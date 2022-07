Projeto Quarteira Decide é finalista em Prémio de Boas Práticas

Projeto quarteirense ficou em 3º lugar, entre 14 candidaturas.

O Projeto Quarteira Decide é finalista da 7ª edição do Prémio de Boas Práticas de Participação, iniciativa lançada pela Portugal Participa – Rede de Autarquias Participativas.

Entre 14 candidaturas, o projeto da Freguesia de Quarteira ficou em 3º lugar. As cinco práticas finalistas, seguem agora para a fase seguinte do prémio – a votação do público – que decorre até ao dia 28 de julho, através deste seguinte link.

Para Telmo Pinto, presidente da Junta de Freguesia de Quarteira, «este foi um projeto que, graças ao contributo de todos, trouxe mais união, mais harmonia e mais qualidade de vida e bem-estar a estas zonas residenciais e respetiva comunidade».

«O Quarteira Decide veio demostrar que faz cada vez faz mais sentido envolver a população nas decisões para a melhoria da freguesia. Sermos participativos só nos traz benefícios, quer pela aproximação à comunidade, quer pela união que se constrói entre as pessoas», acrescenta o autarca.

Em pouco menos de um ano, os moradores dos bairros do IGAPHE, da Checul, da Abelheira e da Amendoeira foram chamados a participar nesta iniciativa, em que, através de uma metodologia de Orçamento Participativo, puderam decidir e implementar os projetos que consideraram mais importantes e relevantes para a sua comunidade.

No bairro do IGAPHE, foi criado um parque infantil com colocação de bancos públicos. No bairro da Checul foi implementado um mapa de bairro e uma zona de estar, com bancos e máquinas de exercício físico. Na Abelheira e na Amendoeira, foi criada uma área de lazer através da colocação de uma pérgula, mesas e bancos.

O Projeto Quarteira Decide é coordenado pela Associação Oficina, em parceira com a Junta de Freguesia de Quarteira, a Câmara Municipal de Loulé e a Associação Juvenil Akredita Em Ti.