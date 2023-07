Culatra vai ter regata de embarcações feitas com materiais reciclados

A ilha da Culatra vai ser palco de uma oficina, ao longo de cinco dias, com o objetivo de se construírem embarcações com materiais reciclados.

O projeto «Waterworld», que visa refletir sobre a subida das águas do mar como consequência do aquecimento global, cruzando várias áreas e disciplinas, vai organizar uma oficina de construção de embarcações com materiais reciclados na ilha da Culatra.

A atividade é de entrada livre, aberta a maiores de 14 anos, e realiza-se nos dias 29 e 31 de agosto, 2, 5 e 7 de setembro, das 15h30 às 18h30, na Escola E.B. da Culatra.

No dia dia 9 de setembro, estas construções vão integrar uma regata, para um pequeno circuito em torno do Cais da Culatra.

De acordo com o projeto, «o mar é lugar de circulação, marcado por rotas comerciais e frotas invasoras, linhas de fuga e refúgios para todo o tipo de desertores. A água que sobe vem reclamar esse papel».

O resultado final da oficina na Culatra e do Waterworld, projeto que está a ser desenvolvido em torno da subida das águas do mar motivada pelas alterações climáticas, será apresentado no Convento de Santo António e na Mina de Sal-Gema, em Loulé, em novembro de 2023.

O «Waterworld» envolve a criação de objetos, de textos ficcionais, peças audiovisuais e de micro-eventos com a comunidade que vão acompanhar o processo criativo, que será condensado enquanto instalação audiovisual e plataforma online.

Em fevereiro último, tal como o barlavento noticiou, deu-se início a este projeto com a primeira residência artística em Faro.