Projeto NEPTUNUS debate desafios da pesca e aquacultura em Olhão

Seminário «Desafios para a pesca e aquacultura» terá lugar na sede do IPMA em Olhão, na quarta-feira, dia 6 de julho.

O próximo evento do projeto NEPTUNUS é o seminário «Desafios para a pesca e aquacultura: Como podemos assegurar maior sustentabilidade considerando o desafio das alterações climáticas?», marcado para quarta-feira, dia 6 de julho, na sede do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em Olhão.

Neste evento serão abordados os desafios da pesca e da aquacultura para prevalecerem num ambiente em mudança (adaptação) e ao mesmo tempo adoptarem medidas que reduzirão o seu impacto no clima (mitigação), contribuindo para a neutralidade carbónica.

O seminário visa também divulgar os resultados do projeto NEPTUNUS, que aborda a promoção do desenvolvimento sustentável no espaço Atlântico.

É direcionado para a indústria, pescadores, produtores de aquacultura, investigadores, e outras entidades relacionadas com o sector do pescado.

O evento conta com a participação de investigadores do IPMA e dos parceiros do Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve (UAlg), do laboratório colaborativo S2AQUAcoLAB, UNICAN e da Sustainable Fisherires Partnership (SFP).

A participação é gratuita mas a inscrição obrigatória aqui.

O programa pode ser consultado aqui.