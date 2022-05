Algarve Design Meeting mete comércio local de Faro na «Montra»

Iniciativa proporciona «forte promoção do comércio da Baixa de Faro».

A organização do Algarve Design Meeting, com o apoio da União das Freguesias de Faro, da Associação de Desenvolvimento Comercial da Zona Histórica de Faro e da Associação Nacional de Designers (AND), levará a cabo entre 23 de maio e 23 de junho a 3ª edição do Projeto Montra, desta vez com 14 espaços comerciais.

O principal objetivo do projeto é contribuir para a promoção e revitalização da zona comercial da Baixa de Faro, da Rua de Santo António e da Rua Dom Francisco Gomes, através de intervenções nas montras de alguns dos espaços comerciais lá existentes.

Com base nos temas «a calçada», «a náutica» e «a arquitetura modernista», tão próprios e célebres desta zona da cidade de Faro, foram criados conceitos, linguagens e materiais inovadores, pelos alunos e docentes do curso de Design de Comunicação da Universidade do Algarve.

Estes projetos, com um grande teor criativo, «proporcionam uma forte promoção do comércio da Baixa de Faro».

Participam nesta iniciativa os seguintes estabelecimentos comerciais: Scoon; Baixa Café; António Manuel; Espaço Ex Diesel; Espaço Ex W52; Relojoaria Farense; Ourivesaria Ferreirinha; OPTIMAX; Chelsea Coffee & Brunch; Ótica Lúcia Lux; Casa Verde e Café Aliança.

A 11ª edição do Algarve Design Meeting arranca amanhã, segunda-feira, dia 23 de maio, decorrendo na Fábrica da Cerveja, em Faro, até ao dia 28 de maio.