Projeto Gatilho volta a dinamizar encontros comunitários em Lagos

Os encontros comunitários do projeto Gatilho estão de volta ao concelho de Lagos com teatro, dança, performance, música, plástica e fotografia.

No âmbito do projeto para a inclusão social Gatilho, da PARTIS & Arts For Change, promovido pela associação Questão Repetida e pela instituição NECI, terão lugar nos dias 10, 14, 16, 18, 24, 30, 31 de março uma série de encontros comunitários.

O objetivo é o de reforçar o espírito comunitário através da partilha de histórias do passado, sonhos do futuro, tradições, desejos de mudança e muito mais.

A ideia é também «a de conhecer quem nos rodeia e voltar a sentir o tão necessário sentido de comunidade», explica a organização.

Os encontros preparam-se para decorrer nas freguesias de Barão de São João, Luz, Espiche, Lagos, Chinicato, Odeáxere e Bensafrim do município de Lagos.

A Associação Cultural Questão Repetida, a NECI e a Câmara Municipal de Lagos convidam todas as instituições locais, sociais, culturais e económicas, assim como a população, para marcarem presença nestes encontros e partilharem as suas histórias.

Calendário dos Encontros Comunitários:

Chinicato: 10 de março | 18h00 às 19h30 | Local: Amigos de Chinicato;

Barão de São João: 14 de março | 18h00 às 19h30 | Local: Centro Cultural Barão S. João;

Espiche: 16 de março | 18h00 às 19h30 | Local: Espichense;

Luz: 18 de março | 16h às 17h30 | Local: Luzense;

Lagos: 24 de março | 18h00 às 19h30 | Local: Freguesia de S. Gonçalo;

Odeáxere: 30 de março | 18h00 às 19h30 | Local: Junta de Freguesia de Odeáxere;

Bensafrim: 31 de março | 18h00 às 19h30 | Local: Estrela de Bensafrim.

O Gatilho tem como principal objetivo criar um espaço cultural e artístico diverso no território de atuação, viabilizando a presença de artistas com deficiência.

Pretende ainda criar e alicerçar uma rede de parceiros que ajude na implementação territorial, na qualificação, na promoção da autodeterminação das pessoas com deficiência, bem como na sensibilização para a problemática da sua inclusão na vida ativa.

As linguagens artísticas do Teatro, Dança, Performance, Música, Plástica, Fotografia, serão algumas das «ferramentas» a experienciar durante os diferentes momentos do projeto, através das quais «se pretende influenciar e promover processos de mudança e criar espaços de fruição conjunta», assegura a organização.

O projeto Gatilho é desenvolvido em parceria com a Câmara Municipal de Lagos e com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação «la Caixa».