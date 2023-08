Projeto editorial Lifesaving do CHUA comemora sete anos com debate «Poderá a Inteligência Artificial (IA) salvar vidas?».

O projeto editorial LIFESAVING comemora o seu sétimo aniversário na sexta-feira, dia 11 de agosto, às 18h00, na Fnac do Forum Algarve, em Faro.

Propriedade do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) e produzida pelos profissionais da equipa das Viaturas Médicas de Emergência (VMER) de Faro e Albufeira, esta revista é uma publicação científica e técnica, na área da emergência médica, difundida em formato digital, com periodicidade trimestral.

Durante o evento, para além da apresentação da 29.ª edição da revista LIFESAVING – Revista de Emergência Médica e do n.º 3 do volume 3 da LIVESAVING Scientific, a equipa do projeto editorial realiza uma sessão à comunidade aproveitando «esta oportunidade de divulgação e de interação junto do público externo, cumprindo o seu desígnio de fomentar a literacia em saúde, e desta vez também a literacia digital», referem.

Na sessão à comunidade será debatido o tema «Poderá a Inteligência Artificial (IA) salvar vidas?», que abordará os seguintes tópicos «O que é a IA?», «Que aplicações na Emergência Médica?» e «Que desafios éticos?», sendo moderado pelo médico Daniel Nunez, diretor do Departamento de Emergência e Cuidados Intensivos.

O tema principal será abordado pelos oradores Pedro Cardoso, professor coordenador do Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve (UAlg), Laboratório de Robótica e Sistemas de Engenharia; Teresa Matias Correia, investigadora do Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR), que também se dedica às técnicas de aquisição, reconstrução e correção de movimento em imagem médica, nomeadamente na Ressonância Magnética aplicada a doenças cardiovasculares, com utilização de algoritmos de inteligência artificial; e, José Coelho, fisioterapeuta, mestre em Sociologia, pós-Graduado em Bioética e Ética Médica, professor assistente convidado da UAlg.

Em simultâneo, irá decorrer uma exposição on-line com os materiais artísticos e didáticos originais do projeto editorial e serão ainda projetados conteúdos audiovisuais de divulgação dos materiais de lançamento das várias edições.