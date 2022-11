Projeto «Brincar Seguro Correndo Riscos» regressa a Albufeira

«Brincar Seguro Correndo Riscos» vai juntar crianças e adultos em atividades ao ar livre, com o objetivo de estimular o sentido de comunidade.

O projeto «Brincar Seguro Correndo Riscos» está de regresso à Praça dos Pescadores, em Albufeira, para a sua sétima edição, marcada para o próximo dia 3 de dezembro, entre as 10h30 e as 12h30, com diversas atividades ao ar livre.

A maratona promete reunir miúdos e graúdos, fomentando a socialização entre eles, ao mesmo tempo que é estimulado o sentido de comunidade, o respeito pela natureza e o espaço público.

Gincanas, o jogo da carica, a tração à corda, saltar o elástico, carrinhos de rolamentos e caminhar sobre andas são algumas das atividades programadas para toda a família.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, sublinha a importância de se promover a realização de atividades em espaços verdes, alertando para a necessidade das crianças brincarem fora de casa, recuperando as brincadeiras de antigamente.

«Atualmente, as crianças passam a maior parte do dia entre quatro paredes, na escola, no ginásio, nas atividades de lazer e tempos livres. Quando chegam a casa, estão no computador, ao telemóvel ou na PlayStation, interagindo muito pouco, presencialmente, com outras crianças e com os próprios adultos».

O desenvolvimento físico, mental e social dos mais novos «carece de novos incentivos, que passam, essencialmente, pelas brincadeiras ao ar livre, estimulando a criatividade e a promoção do convívio entre diferentes gerações», realça ainda o edil.

Por sua vez, Cláudia Guedelha, vereadora responsável pelo pelouro da Educação, corrobora a afirmação do presidente, referindo que se trata de «uma excelente oportunidade para mostrar às crianças que é divertido brincar mesmo sem recurso a brinquedos, ou a tecnologias dispendiosos, fazendo da rua um espaço de brincar seguro, ao mesmo tempo que se incentiva os pais a recordar e a partilharem experiências sobre antigas brincadeiras».

O projeto «Brincar Seguro Sem Riscos» teve início a 19 de março deste ano, no Dia do Pai, e tem recebido, segundo a autarquia, «uma excelente aceitação por parte da comunidade albufeirense, que quer ver de novo as suas crianças a brincarem na rua como antigamente».

O município de Albufeira acredita que este é um projeto que contribui para promover a estimulação sensorial dos mais novos, colocando-os em contacto com a natureza e o meio urbano, através da realização de atividades em família e com as preocupações de segurança asseguradas.

A promessa de Albufeira é que o «Brincar Seguro Correndo Riscos» regresse no próximo ano.

Para inscrições e mais informações, basta contactar por e-mail (fatima.guerreiro@cm-albufeira.pt) ou por telefone (289 598 829).