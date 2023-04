Projeto ATLAZUL vai reunir especialistas em economia azul em Portimão

São 60 os especialistas, técnicos e investigadores em economia azul que vão debater em Portimão o projeto ATLAZUL.

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, em parceria com a CCDR Alentejo e o Secretariado Geral de Ação Externa de Andaluzia, com o apoio técnico da Fórum Oceano, promove na terça-feira, dia 18 de abril, em Portimão, a terceira jornada de trabalho do projeto ATLAZUL, que visa a elaboração de uma Estratégia de Cooperação Transfronteiriça para o Crescimento Azul nas regiões do Algarve, Alentejo e Andaluzia.

O objetivo geral do projeto Atlazul é identificar desafios e oportunidades e criar redes que promovam a especialização da área transfronteiriça em Crescimento Azul, bem como desenvolver ações inovadoras no campo das políticas de Crescimento Azul relacionadas aos processos metabólicos que forneçam novas soluções com apoio digital e a melhoria do conhecimento terrestre e marinho.

A Eurorregião Alentejo-Algarve-Andaluzia, com a participação da Galiza, no contexto deste Projeto, pretende aprofundar as oportunidades, promovendo a implementação das políticas de Crescimento Azul que exploram as sinergias derivadas das relações construtivas entre os diferentes setores que operam neste domínio.

Como resultados esperados do projeto sintetizam-se os seguintes:

Obtenção de sinergias entre setores da economia azul, que possibilitarão novas oportunidades de investimento empresarial e a melhoria da competitividade das empresas envolvidas, nos domínios da pesca e da aquicultura, do turismo costeiro e da biotecnologia;

Recolha e transferência de conhecimento nas áreas da compilação e processamento de informações marinhas, sobre processos relacionados à pesca, aquicultura, turismo, portos e biotecnologia;

Identificação do potencial de Crescimento Azul em cada região e conceção de Estratégias Regionais de Crescimento Azul e formas adequadas de governança;

Estabelecimento de uma Aliança Marítima Atlântica entre os territórios participantes e criação dos respetivos Conselhos Regionais de Crescimento Azul.

Estabelecimento de uma Aliança Marítima Atlântica entre os territórios participantes e criação dos respetivos Conselhos Regionais de Crescimento Azul. No âmbito da concretização do projeto Atlazul, a CCDR Algarve realizou em julho de 2022 uma Jornada de Trabalho, com o envolvimento de um conjunto de parceiros do Algarve, para aprofundar o diagnóstico da situação e formular linhas de orientação estratégica e oportunidades de intervenção em diversas temáticas da economia azul, nomeadamente nas áreas da aquicultura e algas, das indústrias navais, do turismo, da formação, da investigação e da ciência.

Posteriormente e tendo em vista a formulação de propostas de projetos e de ações a integrar no Plano de Ação em elaboração para o Algarve, que possam vir a beneficiar de enquadramento no âmbito da Cooperação Transfronteiriça AAA, realizou-se em dezembro de 2022 a Jornada de Trabalho 2.

Prosseguindo os mesmos objetivos, de identificação de propostas de projetos e de ações a integrar no Plano de Ação, realiza-se em Portimão, no próximo dia 18 de abril, a Jornada de Trabalho 3, sobre as temáticas, cooperação marítima portuária, inovação e ciência no crescimento azul, biotecnologia e algas, pesca sustentável, aquicultura e estaleiros de construção e reparação naval, contando com a participação de diversos parceiros do Algarve, Alentejo e Andaluzia.

Nesta Jornada de Trabalho, pretende-se identificar os ativos que a região apresenta nas temáticas a abordar, passíveis de valorização em cooperação, bem como as propostas de projetos/ações de cooperação a desenvolver, para promover a valorização desses ativos, e que serão oportunamente concertadas com as demais regiões, solicitando-se para o efeito o preenchimento de ficha de projeto tipificada.

Como oradores previstos no Programa, estarão representantes da Administração dos Portos de Sines e do Algarve, Docapesca, IPMA, DRAP Algarve, Universidade do Algarve, CiTUR, CCMAR, Universidade de Évora, Necton, GreenCoLab, Nautiber, Sopromar e Sunconcept, bem como os respetivos homólogos da Andaluzia, contando-se ainda, na sessão de abertura, com a presença da secretária de Estado das Pescas e, no encerramento, com uma mensagem do secretário de Estado do Mar.

As inscrições para esta jornada de trabalho devem ser efetuadas aqui.

O programa completo pode ser consultado aqui.