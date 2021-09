Projeto «Algarve Craft&Food» apresenta-se em Silves e Loulé

O artesanato local e os produtos alimentares típicos algarvios são os principais ingredientes do projeto «Algarve Craft&Food», que finalizará o roadshow iniciado em julho, em Silves e Loulé.

As últimas duas sessões de apresentação têm como objetivo atrair artesãos e produtores agroalimentares para o desenvolvimento de programas de turismo criativo. Terão lugar:

Dia 08 de setembro pelas 17 horas, no Auditório da Biblioteca Municipal de Silves (consulte o programa aqui);

Dias 09 de setembro pelas 17 horas, no Auditório do Palácio Gama Lobo, em Loulé (consulte o programa aqui).

O «Algarve Craft&Food» vem apoiar a preservação e a revitalização de práticas e costumes tradicionais, aumentando as fontes de rendimento de artesãos e dos produtores alimentares locais.

Serão desenvolvidas um conjunto de atividades que, além de permitirem divulgar a oferta da região no segmento do turismo cultural e criativo, junto dos mercados nacionais e internacionais (EUA e Europa), vem em simultâneo capacitar artesãos e produtores agroalimentares locais para que, em conjunto com designers e chefs de cozinha, apostem na inovação e no desenvolvimento de produtos e de programas com potencial turístico.

Este projeto é liderado pela Região de Turismo do Algarve e junta também a associação Tertúlia Algarvia e a QRER – Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade, sendo que o projeto irá criar e promover experiências turísticas diferenciadoras, de cariz sustentável, sobretudo em locais tradicionalmente com menor afluência, como as zonas rurais e o interior algarvio.

Este projeto é apoiado pelo aspirante Geoparque Algarvensis Loulé-Silves, no enquadramento da sua missão que visa promover a proteção, valorização e dinamização do património natural e cultural, que visa auxiliar na criação das condições necessárias à boa execução do projeto no seu território.

O «Algarve Craft & Food» é um projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 – Programa Operacional Regional do Algarve, pelo Portugal 2020 e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.