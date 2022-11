Projecto TASA promove workshops de artesanato em Lagos

O Projecto TASA vai levar o seu conhecimento e as suas melhores peças artesanais ao Barlavento algarvio, no mês de dezembro.

O Projecto TASA, com o objetivo de se aproximar do público do Barlavento e de lhe dar a conhecer o seu trabalho de inovação das artes tradicionais do Algarve, vai expor algumas das suas peças mais icónicas na Mercearia Bio Café Lagos até ao final do mês de janeiro próximo.

Além da exposição, estão ainda previstos dois workshops com fibras vegetais do Algarve, que prometem colocar os participantes em contacto com materiais e técnicas da região.

A grande novidade do Projecto TASA é uma oficina, disponível pela primeira vez ao público, onde se var poder aprender a fazer cabeças de burro em empreita, que podem ser usadas como «fantoches de dedo».

No segundo workshop vai-se trabalhar com a cana para se criarem caixinhas de memórias.

Estes workshops decorrem a 10 e 21 de dezembro, respetivamente, e são direcionados para famílias, curiosos e interessados pelo saber-fazer ligado ao património cultural do Algarve.

Para mais informações e inscrições, basta consultar o website do Projecto TASA.

Sediado em Loulé, o Projecto TASA liga o design com o artesanato algarvio, de forma a elevá-lo, através de soluções que lhe dão uma marca contemporânea e utilitária, sem perder a sua matriz cultural e ecológica.

O objetivo último é a inovação estratégica à atividade artesanal, afirmando-a como uma profissão de futuro.