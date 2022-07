Programação de verão em Portimão arranca com «três dias intensos»

Verão no concelho de Portimão será marcado por um conjunto de propostas culturais, que arrancam nos dias 15, 16 e 17 de julho com eventos nas áreas da música, fotografia, dança e literatura, sem esquecer as tradições populares.

Logo na sexta-feira, dia 15, as notas musicais da Simple Song Band vão dominar todas as atenções a partir das 21h00, integrando a programação da iniciativa «Música no Coreto», promovida pela Junta de Freguesia de Portimão, que terá lugar no coreto da Praça Manuel Teixeira Gomes.

Meia hora depois, o Festival Choque Frontal estará de regresso à Alameda da República, após dois anos de interregno forçado pela pandemia, com as atuações de Sara Espírito Santo, Neon Noir e The Knightriders Band.

O espetáculo abre com a cantora Sara Espírito Santo que, acompanhada pelo guitarrista Cammi, promete groove e «um balanço muito especial, numa atuação que apresentará alguns clássicos do jazz e da soul music».

Quanto aos Neon Noir, dizem ter nascido da necessidade da contínua expressividade criativa, do social real e não virtual, da mistura do clássico ao moderno, com o propósito de criar uma identidade única, inspirada principalmente no movimento musical neo soul.

A noite terminará com os Knightriders, que prometem levar o público «numa viagem aos grandes sucessos da década de 1980, encerrando da melhor forma este evento» de entrada livre, realizado pela Alvor FM em parceria com a freguesia de Portimão e o apoio do município de Portimão.

Ainda na mesma data, a partir das 21h30, continua a animação de verão no Jardim D. João II, em Alvor, com um bailarico popular.

As propostas para sábado, dia 16 de julho, abrem sob uma temática bastante atual, com a inauguração, na antiga Lota de Portimão, às 18h00, da exposição de fotografias «75 dias na Ucrânia», o período em que o fotojornalista portimonense João Porfírio, que estará presente, esteve em território ucraniano numa reportagem para o jornal Observador.

Durante o tempo em que a mostra estiver aberta ao público, haverá um som ambiente de música orquestral, interrompido regularmente pelo som das sirenes de eventual ataque aéreo, contando essa playlist com a curadoria do maestro Martim Sousa Tavares, fundador da Orquestra Sem Fronteiras, também presente na inauguração com cinco dos seus músicos.

A exposição, que pode ser vista até 16 de outubro, entre as 17h00 e as 23h00, reúne alguns exemplos marcantes do trabalho que o fotojornalista de 27 anos desenvolveu em cidades como Kiev, Bucha, Irpin, Borodianka, Hostomel, Kharkiv, Mikolaiv, Odessa, Lviv e Zaporizhzhya, durante os quais procurou espelhar o mais possível a realidade vivida na Ucrânia após a invasão russa.

Meia hora depois, a iniciativa «Verão Azul» estará de regresso ao Jardim 1º de Dezembro, numa ação da Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes destinada a celebrar o centenário de nascimento do único Prémio Nobel da Literatura português, sob o lema «Herdeiros de Saramago passam o testemunho».

Para o efeito, foram convidados quatro autores, galardoados com o prestigioso Prémio Literário José Saramago, que passarão o testemunho a escritores que ainda não obtiveram esse honroso reconhecimento.

À noite dominarão as tradições populares, na forma do 23º Festival de Folclore da Figueira e do 20º Festival de Folclore, promovido pelo Rancho Folclórico da Ladeira do Vau. O evento, que terá lugar no Polidesportivo da Figueira, tem início às 21h30 e juntará o Rancho Folclórico da Figueira, o Grupo de Folclore Estrelinhas do Sul (Paio Pires), o Grupo Cultural e Etnográfico de Alcanhões (Santarém) e o Grupo Cultural e Etnográfico de Ribeira de Mata (Soure), estando ainda agendado para as 22h45 um baile popular, com o acordeonista e vocalista Roberto Bernardino.

Quanto ao espetáculo agendado para as 21h00 no recinto da sede do Rancho Folclórico da Ladeira do Vau, contará com a participação do Rancho Folclórico Fazendas de Almeirim, do Rancho Folclórico Cultural Danças e Cantares da Região do Forninho (Poceirão) e do Rancho Folclórico Cinco Estrelas de Abril (Grândola), para além do agrupamento organizador.

Ainda no âmbito da expressão corporal, destaque para o espetáculo de encerramento do ano letivo 2021/2022 da Escola Municipal de Dança, marcado para as 22h00 no grande auditório do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão e intitulado «A face oculta da Lua». Participarão as classes de ballet intermédio e dança contemporânea, sendo convidados para este momento a bailarina Laura Abel e o músico Paulo Viegas.

Por fim, no domingo, dia 17 de julho, o Portimão Arena será palco, a partir das 18h00, do espetáculo de final do ano letivo do Portimão Dance Studio.

A cadência de eventos de cunho cultural continuará nos dias seguintes, com o regresso do Lota Cool Market, promovido pela Teia D’impulsos na antiga Lota de Portimão e zona envolvente, e que de 21 a 24 de julho, entre as 18h00 e a 01h00, será marcado por uma eCOOLogical vibe muito própria, em prol da consciencialização ambiental dos visitantes.

O «mercado mais cool do sul» é de entrada livre e contará com um cartaz musical e outros momentos de animação.

Por outro lado, os produtores de vinhos do concelho voltam a exibir as suas colheitas no Portimão Wine Tasting, marcado para os dias 22, 23 e 24 de julho na Fortaleza de Santa Catarina.

Sobre a programação de verão, a Câmara Municipal de Portimão garante que «toda esta dinâmica terá continuidade ao longo da época estival, complementando os atributos que fazem de Portimão um destino turístico de referência, com destaque para a oferta hoteleira, o património, a cultura, a gastronomia e, sobretudo, a natureza».