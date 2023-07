Programa «Tavira + Segura» abrange agricultura, pessoas, serviços e território

Realizou-se, na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, a sessão de apresentação do programa «Tavira + Segura», dia 12 de julho.

Com vista a salvaguardar os valores de segurança e bem-estar da população, o município de Tavira encontra-se a implementar este programa, o qual visa propiciar uma política de policiamento e apoio de maior proximidade para com os cidadãos, permitindo uma atuação imediata e eficaz, em contexto de emergência e proteção civil, bem como de prevenção de ilícitos.

O «Tavira + Segura» abrange quatro eixos: agricultura, pessoas, serviços e território.

Nos últimos anos, sobretudo nas zonas mais rurais, tem-se verificado a proliferação de ocorrências relacionadas com a violação da propriedade alheia e o furto de produtos locais, colocando em risco a segurança e o bem-estar dos cidadãos, muitos deles de idade avançada, para quem a agricultura assume um papel essencial ao seu sustento.

Neste sentido, o programa «Tavira + Segura» integra a criação de uma plataforma informática que permite o registo e a identificação dos alvos de monitorização, nomeadamente, das parcelas correspondentes às explorações agrícolas, pontos de água, zonas de maior risco de incêndio, edifícios municipais.

Atendendo a que poderão surgir dificuldades neste processo, o município contará com a parceria das Juntas de Freguesia que, pela sua proximidade e conhecimento, irão auxiliar na inserção de dados.

O acesso à plataforma será efetuado por parte das pessoas autorizadas, através de um código de utilizador e de uma palavra passe, assegurando que apenas utilizadores credenciados possam aceder a cada um dos módulos do sistema e, dentro de cada um destes, apenas às operações a que estão autorizados a realizar, respeitando o previsto na legislação que concerne à proteção de dados.

Com o intuito de promover a divulgação deste programa, a edilidade, juntamente com as entidades parceiras e outras instituições legais de reconhecido interesse, irá dinamizar um conjunto de ações.

Cientes de que somente através de sinergias com todos os agentes da Proteção Civil será possível concretizar este programa, foi aprovado, recentemente, um protocolo de colaboração com a Guarda Nacional República (GNR) que se consubstancia na atribuição de apoio logístico a esta força de segurança, por meio da criação de uma plataforma e disponibilização de equipamento informático que permitirão um maior conhecimento do território. Neste sentido, no decorrer da sessão, a autarquia procedeu à entrega de dois tablets à GNR.

Ainda neste âmbito, importa referir que a autarquia investiu já em diversos equipamentos e meios que permitem tornar o concelho mais seguro, nomeadamente:

Centro de Meios Aéreos de Cachopo;

Faixas de gestão de combustível;

Plano Municipal de Emergência;

Programa Aldeia Segura;

Protocolos com a Federação de Caçadores e Corpo Nacional de Escutas;

Sistema de Monitorização e alerta de cheias.

É intenção do município alargar o âmbito deste programa e para o efeito tenciona estabelecer mais parcerias na área da Proteção Civil, designadamente com outras forças de segurança, que se revistam de fulcral importância para o objetivo de tornar Tavira num concelho mais resiliente e seguro.