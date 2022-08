Programa equestre da FATACIL é «aposta forte» do município de Lagoa

Autarquia quer fixar eventos equestres durante todo o ano.

O município de Lagoa continua a preparar o regresso da Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Industria de Lagoa (FATACIL) e volta a apostar forte no setor equestre, «para atrair visitantes à feira».

A Feira, que tem vindo afirmar-se como «uma feira equestre de notoriedade internacional», terá programa com nomes como o espanhol Paco Martos, que volta a ser cabeça de cartaz e, vindo da Polónia, «La Pattat Stunt Show», que participará em todos os espetáculos, bem como vários campeões nacionais, uma dupla olímpica, um campeão espanhol, entre outros.

O setor equestre «é uma aposta forte do município, que pretende melhorar as condições deste setor no recinto da feira, com a construção de um novo picadeiro, que dará a oportunidade de trazer mais e melhores cavalos e cavaleiros, vindos de todo o mundo. Este projeto tem como objetivo estender as provas equestres, na cidade de Lagoa, ao longo de todo o ano, com a realização de três a quatro provas nacionais e internacionais. Neste momento o município aguarda os pareceres de todas as entidades envolvidas para poder avançar com a obra».

A FATACIL realiza-se entre 19 e 28 de agosto no recinto do Parque Municipal de Feiras e Exposições de Lagoa, entre as 18h00 e a 1h00. Os bilhetes já se encontram à venda, tendo o bilhete diário um custo de quatro euros, o bilhete diário familiar um custo de 14 euros e o passe para os 10 dias o custo de 25 euros. As crianças até aos 12 anos (inclusive) não pagam entrada, mediante apresentação do Cartão de Cidadão.

«Depois de dois anos de interregno devido à COVID-19, a FATACIL está de regresso, voltando a apostar forte num dos setores âncora da feira, o setor equestre, com mais e melhores espetáculos, nacionais e internacionais. Este é mais um motivo para visitar o certame», afirmou Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.

Programa Equestre da FATACIL 2022:

Sábado – dia 20

21h20 – Espetáculo de inauguração do Setor Equestre.

Domingo – dia 21

18h00 – Equitação de trabalho – Prova de ensino.

Segunda feira dia 22

18h00 – Maneabilidade;

21h30 – Prova de velocidade.

Terça feira dia 23

21h00 – Apresentação do picadeiro Fernando Oliveira, sobre o comando de Bruno Cavalinhos.

Quarta feira dia 24

21h30 – Espetáculo equestre Cavalgarve, com participação de Paco Martos (Espanha) e de cavaleiros portugueses.

Quinta feira dia 25

21h30 – Noite ibérica com a participação do campeão de Espanha de Doma Vaquera, Rafael Arcos, de Miguel da Fonseca, campeão de Portugal de equitação de trabalho e de Manuel Veiga, campeão de Portugal de Dressage.

Sexta feira dia 26

21h00 – Masterclass com a dupla Olímpica João Torrão e Coralie Baldrey.

Sábado dia 27

18h00 – Prova de Equitação à Portuguesa;

21h30 – Espetáculo Cavalgarve.

Domingo dia 28

21h30 – Espetáculo Cavalgarve.