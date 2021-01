Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020 apoiou 1069 projetos na região algarvia informou hoje a Direção Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) do Algarve.

No ano de 2020, no Algarve e no âmbito do PDR 2020, o programa sectorial nacional de apoio ao investimento, que constitui o instrumento financeiro fundamental para apoio ao investimento produtivo na agricultura, pecuária, floresta, e na agroindústria, foram aprovados 94 projetos com o apoio da DRAP Algarve enquanto Organismo Intermédio do Programa, sobretudo nas medidas relativas a Investimentos e Instalação de Jovens Agricultores, Investimentos nas Explorações Agrícolas, apoio à Floresta, e de gestão dos recursos cinegéticos.

No total, até à data foram aprovados, na região do Algarve, 1069 projetos, que representam um investimento total superior a 107 milhões de euros, cofinanciados por mais de 77 milhões de euros de apoio público.

Esta informação reporta os resultados à data de 4 de janeiro de 2021 e acumula todas as candidaturas contratadas no presente período de programação no Algarve, nomeadamente nas medidas com maior ligação à intervenção da DRAP Algarve e das associações de desenvolvimento local nos respetivos territórios.

Os subsectores mais representados nos investimentos realizados são, os mais representativos na região, nomeadamente a fruticultura, a horticultura, os pequenos frutos e bagas, os frutos associados ao «pomar tradicional», e o medronheiro.

Sublinhe-se que, em setembro de 2020 foram distribuídas para análise pela DRAP Algarve, perto de uma centena de candidaturas provenientes de concursos abertos no âmbito das medidas relativas a Investimentos e Instalação de Jovens, e também a Investimentos nas Explorações Agrícolas.

Estas candidaturas, por ainda não ter chegado ao seu termo o ciclo de análise, não se refletem nestes resultados, e podem alterar substancialmente (para melhor) o panorama apresentado, em particular nas medidas de Competitividade e Organização de Produção (Área 2).

Encontram-se também ainda em análise candidaturas submetidas no quadro de medidas de apoio à floresta, e de investimento na agricultura biológica, as quais, a DRAP Algarve espera que venham também acrescentar aos resultados, dando corpo àquilo que foi um acréscimo substancial do impacte do PDR2020 no segundo semestre do ano de 2020.