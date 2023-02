Profissionais do CHUA debatem «Mitos e Medos no final de vida»

Os profissionais do CHUA vão falar sobre os «Mitos e Medos no final da vida», num evento aberto ao público em geral, profissionais de saúde e estudantes.

A Equipa de Cuidados Paliativos da Unidade Hospitalar de Faro e a Equipa de Apoio Psicossocial (EAPS) do CHUA promovem uma iniciativa subordinada ao tema «Mitos e Medos no final de vida – Conhecê-los para viver melhor», marcada para a próxima sexta-feira, dia 23 de fevereiro, entre as 18h30 e as 20h00, na Biblioteca Municipal de Faro.

O evento, de acordo com os profissionais do CHUA, tem como objetivo refletir sobre os medos e os mitos em Cuidados Paliativos e fim de vida, bem como apresentar o conteúdo do livro «Da Ciência, do Amor e do Valor da Vida – Relatos e Padrões da Identidade dos Cuidados Paliativos», escrito por Isabel Galriça Neto.

«Procuramos que este evento seja uma imersão no universo dos Cuidados Paliativos, inevitavelmente marcado pela doença, mas onde também cabem o conforto e a empatia. Pretendemos, simultaneamente, contribuir para a literacia em saúde, proporcionando a reflexão sobre temas ligados à saúde e não só, bem como fomentar momentos de partilha entre todos os intervenientes», explicam ainda.

O evento vai contar com a presença de representantes do Conselho de Administração do CHUA, da Câmara Municipal de Faro, de profissionais da Equipa de Cuidados Paliativos da Unidade Hospitalar de Faro do CHUA e de Isabel Galriça Neto, autora do livro.

Trata-se de um evento aberto ao público em geral, profissionais de saúde e estudantes.