Profissionais do CHUA assinalam Dia Nacional do Doente com AVC

Profissionais do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) associam-se ao Dia Nacional do Doente com AVC através da organização de várias iniciativas que vão decorrer nas unidades hospitalares e na comunidade.

As ações para assinalar esta efeméride arrancaram hoje, com uma palestra temática que decorreu entre as 9h00 e as 11h40 no auditório da Unidade Hospitalar de Faro. O momento proporcionou a apresentação de temas como «O circuito de reabilitação após AVC», «O cérebro em contradança», «Espaço saúde 360º Algarve», «Adesão terapêutica» e «Oferta desportiva no concelho de Faro».

Também hoje, às 19h30, acontece a «Caminhada do AVC pela cidade de Faro, com o objetivo de fomentar hábitos de vida saudáveis, numa organização em parceria com o Grupo Pegadas à 4ª feira. O ponto de encontro será no Fórum Algarve.

Na unidade de Portimão, a efeméride vai ser assinalada a partir de amanhã, quinta-feira, dia 31 de março, com uma exposição no hall da entrada principal que tem como objetivo sensibilizar a população para a problemática do AVC como emergência médica, da necessidade de reconhecer os seus sintomas e pedir ajuda rapidamente ligando para o 112, por forma a ser encaminhado para o hospital certo com capacidade de oferecer o tratamento adequado.

A Unidade Hospitalar de Portimão tem implementada a Via Verde AVC, com equipas capacitadas em respostas diferenciadas, referenciando os doentes para centros onde podem dar continuidade ao tratamento em tempo útil.

Serão ainda apresentadas, nesta exposição, as respostas internas em termos de fisioterapia e reabilitação, de internamento, Grupo de Ajuda Mútua, sendo ainda feita a sensibilização para a importância da prevenção e controlo dos fatores de risco para o AVC.

Também amanhã, as equipas multidisciplinares de Faro e de Portimão vão visitar as escolas aderentes à campanha Heróis Fast, numa «ação de sensibilização que tem como objetivo promover competências relacionais e a capacidade de ajudar o próximo de uma forma lúdica e divertida», explica a organização.

Segue-se, às 12h00, no refeitório do CHUA, em Faro, uma iniciativa interna denominada «Almoço – comer com saúde é comer com sabor».

As incitativas são promovidas pelos profissionais do CHUA e contam com a colaboração da ARS Algarve, da Sociedade Portuguesa do AVC, da Portugal AVC, do Projeto Heróis Fast e do Grupo Pegadas à 4ª Feira.