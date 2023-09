Câmara de Portimão dá nome da Professora Paula Teixeira a novo parque na Pedra Mourinha.

A Câmara Municipal de Portimão vai atribuir o nome da Professora Paula Teixeira ao novo parque que servirá as escolas EB/JI da Pedra Mourinha e EB Júdice Fialho.

Com a área total de 5.210 metros quadrados (m2) e um investimento superior a 420 mil euros, a empreitada consistiu na construção de um parque com 99 lugares de estacionamento, dos quais quatro destinados a utentes com mobilidade reduzida, e execução de rede de coletores de águas pluviais, lancis, arruamentos e passeios, rede de iluminação pública, mobiliário urbano e, ainda, uma área irrigada e plantada para zona verde.

Segundo a autarquia, «a professora Paula, como era carinhosamente conhecida, sempre foi unanimemente considerada por colegas educadores e professores, funcionários e alunos, uma cidadã merecedora de respeito e de admiração, sendo o seu percurso profissional e cívico um referencial de dedicação, zelo e profissionalismo ao serviço da comunidade educativa desta terra».

«Muito do seu exemplar percurso profissional e cívico foi realizado no Agrupamento de Escolas Júdice Fialho, tendo exercido as funções de Presidente da Comissão Instaladora e Presidente do Conselho Executivo da Escola EB23 Júdice Fialho, como também, e por vários anos letivos consecutivos, de diretora do Agrupamento».

Como forma de homenagear a mulher, a professora e a diretora, o município de Portimão aprovou por unanimidade em sessão de Câmara atribuir o seu nome a este espaço ajardinado com parque de estacionamento, junto à escola sede do Agrupamento de Escolas Júdice Fialho, que doravante será, então, denominado Parque Professora Paula Teixeira.

A inauguração oficial deste parque terá lugar esta quinta-feira, 14 de setembro, às 15h00.