Sal, frutos secos e enchidos dos produtores do Baixo Guadiana em grande destaque na Feira IFECA, em Jerez de la Frontera.

Durante quatro dias produtores do Baixo Guadiana divulgaram os seus produtos no conhecido espaço internacional de exposição IFECA, em Jerez de la Frontera. Iniciativa desenvolveu-se através do projeto INTERPYME e promoveu produtos, concretizou vendas e estabeleceu contactos comerciais.

De 17 a 20 de março uniram-se sinergias hispano-lusas no certame agroalimentar «CADIZ BIEN ME SABE». Foi a primeira edição desta iniciativa que teve lugar no espaço de exposição da IFECA em Jerez de la Frontera, sendo que os produtores tiveram direito a lugar cativo no espaço Interfood Fest.

Em representação da ODIANA, e do território, estiveram presentes três empresas, a Feito no Zambujal, com o presunto e os enchidos, a Cooperativa Terras de Sal, com o sal e flor de sal, e a I’m Nat com os produtos derivados de amêndoa, manteigas de frutos secos e barras energéticas.

Os produtores/empresários tiveram a oportunidade de participar na modalidade de stand para venda, mostruário e degustação de produtos. Mas também na versão de Missão Comercial onde puderam apresentar a sua empresa e produtos, em espaço próprio, e a concretização de reuniões B2B e encontros F2F.

O espaço do projeto INTERPYME – Interfood Fest – foi um ponto de encontro de empresas espanholas e portuguesas, com o objetivo de promover as Pequenas e Médias Empresas (PME), favorecer a internacionalização de produtos e fomentando acordos comerciais com distribuidores de ambos os países.

A destacar que nesta feira apenas estiveram representados os parceiros do projeto e as suas PME (aderentes do projeto) com objetivos de internacionalização e comercialização com a vizinha Espanha.

O INTERPYME – Plataforma para Internacionalização das Pequenas e Médias Empresas do Algarve e das Províncias de Cadiz e Huelva é uma iniciativa de cooperação entre o Algarve, Alentejo e Andaluzia, Programa Interreg V-A Espanha- Portugal 2014-2020 (POCTEP), e cofinanciado pelo FEDER.

Este projeto, cujo objetivo é promover as oportunidades ao nível do financiamento, promoção e internacionalização para as PME do sector agroalimentar e turismo gastronómico tem duração prevista até outubro de 2022, e conta com o apoio dos Municípios de Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de Santo António.