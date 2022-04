Procissões e missas voltam para assinalar a Semana Santa em Portimão

Programa litúrgico decorre de 10 a 17 de abril.

Portimão prepara-se para entrar na Semana Santa e reviver tradições seculares que marcam o programa litúrgico dos próximos dias rumo ao Domingo de Páscoa e constituem fortes manifestações da fé de largos milhares de crentes, envolvendo não só a comunidade local, como quem visita o concelho nesta quadra festiva, depois de um interregnoi de dois anos devido à pandemia.

A programação que pautará a Semana Santa vai abranger a Paróquia de Nª Srª da Conceição – Matriz de Portimão, Paróquia da Igreja Matriz da Mexilhoeira Grande, Paróquia do Divino Salvador de Alvor e Paróquia da Nª Srª do Amparo, além do Vicariato da Pedra Mourinha, onde terão lugar várias celebrações pascais.

As cerimónias que evocam a paixão, morte e ressurreição de Jesus têm início no Domingo de Ramos, dia 10 de abril, através da bênção e eucaristia que assinalam a data, com a realização de procissões a partir da Igreja Matriz de Portimão, da Igreja do Amparo e da Matriz de Alvor.

Da vasta programação, destaca-se na Quinta-feira Santa, dia 14 de abril, a celebração da Missa da Ceia do Senhor e o rito do lava-pés, que se realizam às 19h00 na Igreja Matriz de Portimão, na Igreja do Amparo e na Igreja Matriz de Alvor, estando agendada para as 19h30 na Matriz da Mexilhoeira Grande e para as 21h00 no Vicariato da Pedra Mourinha, em Portimão.

No dia seguinte, Sexta-Feira Santa, 15 de abril, o ponto alto será a tradicional Procissão do Enterro do Senhor, que a partir das 21h00 levará às ruas do centro da cidade de Portimão a imagem do Senhor Morto, ao som das matracas, num ambiente de recolhimento.

Também Alvor será palco deste momento de grande religiosidade e simbolismo, a partir das 22h00, ao passo que na Mexilhoeira Grande e na Quinta do Amparo estão marcadas vias sacras para as 17h00.

Em Portimão, o percurso da procissão vai ter início na Igreja do Colégio e percorrerá as ruas Bispo D. Fernando Coutinho, 5 de Outubro e Serpa Pinto, passando pelo Jardim 1º de Dezembro com destino às ruas Direita e Mouzinho de Albuquerque, antes de percorrer a Avenida S. João de Deus, de volta à Praça da República e à Igreja do Colégio.

O Sábado Santo, 16 de abril, será o epicentro das celebrações da Semana Santa com a Vigília Pascal, que assinala a ressurreição do Senhor e que será celebrada nas várias paróquias do concelho, com o seguinte horário: às 21h30 na Nossa Senhora da Conceição, em Portimão; às 21h30 na Mexilhoeira Grande; às 22h00 no Divino Salvador, em Alvor, e às 23h00 na Nossa Senhora do Amparo, também em Portimão.

As festividades culminam no Domingo de Páscoa, às 10h00, com a Eucaristia da Páscoa do Senhor na Igreja Matriz de Portimão, seguida da Procissão da Ressurreição de Jesus que irá percorrer as principais artérias do centro da cidade, sendo os fiéis convidados a participar nesta manifestação religiosa quer transportando tochas de flores, quer engalanando as suas janelas e varandas com colchas.

Depois de sair da Igreja Matriz, a procissão percorrerá as ruas Bispo D. Fernando Coutinho, 5 de outubro e Júdice Biker, o Largo 1º Maio, a Rua Pé da Cruz, a Praceta Major David Neto, a Rua Mouzinho de Albuquerque, a Avenida S. João de Deus e a Praça da República em direção à Igreja Matriz, sendo solicitado aos fiéis que, ao longo deste percurso, coloquem colchas nas janelas de suas casas. Quanto à eucaristia que culmina as celebrações pascais, será celebrada às 18h00.

Ainda em Portimão, será celebrada uma Missa da Páscoa na Igreja da Nossa Senhora do Amparo às 9h00 e às 10h30, assim como no Vicariato da Pedra Mourinha às 11h00.

Em Alvor, a Procissão da Ressurreição de Jesus sairá para a rua às 9h00, seguindo-se a Missa do Dia, que também se realizará na igreja da Penina às 12h00 e em Montes de Alvor às 17h00.

Na freguesia da Mexilhoeira Grande, existem vários horários e locais para as celebrações do Domingo da Páscoa do Senhor, com o seguinte calendário: Figueira (9h30); Matriz da Mexilhoeira Grande (11h00); Montes de Cima (15h00); Pereira (17h00) e Alcalar (18h30).

O programa com as principais solenidades da Semana Santa que terão lugar nas diferentes paróquias do concelho de Portimão pode ser consultado aqui.

Para além destes destaques das celebrações litúrgicas, decorrerá ainda um programa de animação que o município preparou para o período entre 9 e 17 de abril, sob o mote «Viva a Páscoa Portimão 2022», composto pela recriação de diversos núcleos de atração inspirados nesta época festiva, conciliando a tradição com a alegria da celebração em ambiente familiar.

O objetivo é «proporcionar a residentes e visitantes vivências únicas em vários locais emblemáticos do centro da cidade, nos quais o espírito pascal tocará as famílias, especialmente o imaginário dos mais pequenos», estando a programação completa disponível aqui.