Prisão preventiva para suspeito de homicídio com faca em Odemira

Um homem de 30 anos, suspeito de homicídio com uma faca em Odemira, ficou em prisão preventiva, anunciou a Polícia Judiciária.

Um homem de 30 anos, suspeito de ter tentado matar outro com uma faca de cozinha no concelho de Odemira, foi detido e ficou em prisão preventiva, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Portimão, com a prestimosa colaboração da GNR de Odemira, identificou e deteve um homem pela presumível autoria de um crime de homicídio na forma tentada, cometido na noite do dia 14 de novembro, na zona de Boavista dos Pinheiros, concelho de Odemira.

Quando agressor e vítima se encontravam no interior da sua residência envolveram-se numa discussão por motivos fúteis, o que vinha sendo habitual. No decurso da refrega, o agressor muniu-se de uma faca de cozinha de consideráveis dimensões e atingiu a vítima no braço, região torácica e pescoço, pondo-se de seguida em fuga sem a assistir ou lhe providenciar socorro.

Em resultado da gravidade dos ferimentos, foi conduzido à unidade hospitalar, onde foi intervencionado, encontrando-se internado na Unidade de Cuidados Intensivos em estado considerado muito grave.

O detido, de 30 anos de idade, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

O Inquérito é titulado pelo Ministério Público – Secção de Odemira.