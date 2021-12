Prisão preventiva para responsável por vários roubos e furtos em Albufeira

Crimes decorreram entre setembro e o início de dezembro.

O Núcleo de Investigação Criminal da GNR deteve na quinta-feira, dia 16 de dezembro, em Albufeira, um homem de 27 anos por roubos e furto qualificado.

A investigação decorria há cerca de dois meses e permitiu aos militares da Guarda apurar que o suspeito estava envolvido em diversas situações de roubo, nomeadamente três em estabelecimentos comerciais e um na via pública com recurso a arma branca, um num posto de abastecimento de combustível com recurso a arma, e ainda um furto qualificado em estabelecimento comercial.

Estes crimes decorreram entre setembro e o início de dezembro, no concelho de Albufeira. No seguimento das diligências policiais e de investigação, foi dado cumprimento a um mandado de detenção e a um mandado de busca domiciliária na residência do suspeito.

A ação culminou na apreensão da arma utilizada no roubo ao posto de abastecimento de combustível, bem como diversos artigos de vestuário que relacionavam o indivíduo com os crimes em investigação.

O detido foi presente, no dia 17 de dezembro, ao Tribunal Judicial de Portimão, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva, tendo sido depois conduzido ao Estabelecimento Prisional de Olhão.