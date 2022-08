Primeiro volume do «Levantamento Enciclopédico» de Sagres está pronto

Obra da autoria de Nuno Campos Inácio.

A Câmara Municipal de Vila do Bispo apresenta no próximo domingo, dia 14 de agosto, às 18h00, o 1.º volume da obra literária «Levantamento Enciclopédico das Famílias de Sagres – Estudo Monográfico», da autoria de Nuno Campos Inácio, num momento a ter lugar no Centro de Interpretação da Lota de Sagres, edifício da antiga Lota do Porto da Baleeira.

Depois da publicação e apresentação pública do volume inaugural do «Levantamento Enciclopédico do Concelho de Vila do Bispo», dedicado à freguesia e famílias de Barão de São Miguel, ocorrida no dia 13 de fevereiro deste ano, o município apresenta agora o 1.º tomo de três relativos à freguesia de Sagres.

Trata-se de «um exaustivo levantamento documental, de carácter monográfico, que reúne, de forma inédita e exemplar, um riquíssimo acervo informativo sobre a memória coletiva e a história humana, social, religiosa, militar, económica, política e administrativa de Sagres, enquanto lugar, vila, concelho e freguesia, das suas gentes e personalidades, desde a Pré-história à contemporaneidade».

É, portanto, «uma obra de íntimo significado para a comunidade local, de elevada importância para os estudiosos das ciências humanas e sociais e para todos aqueles que reconhecem Sagres, o seu Promontório e a antiga Vila do Infante, como um complexo geográfico extraordinariamente determinante na aventura da globalização além-mar e na construção da História do Mundo».

O município de Vila do Bispo pretende que os próximos dois volumes da enciclopédia sobre a freguesia e famílias de Sagres sejam apresentados ainda no decorrer do presente ano, seguindo-se as freguesias de Budens, da Raposeira e de Vila do Bispo, num ambicioso projeto editorial que deverá contar, em 2025, com um total aproximado de 15 volumes.