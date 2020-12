Primeiro Orçamento Participativo de Faro tem seis projetos vencedores

Primeiro Orçamento Participativo (OP) de Faro tem seis projetos vencedores. Mais de 4000 pessoas votaram nos projetos que serão executados em 2021. Autarquia aloca verba de 177.131,39 euros ao OP, face aos 145 mil euros previstos.

O município de Faro anunciou numa cerimónia simbólica que decorreu no Museu Municipal, a 22 de dezembro, os seis projetos vencedores da primeira edição do seu Orçamento Participativo (OP). Um total de 4089 pessoas votaram nos seis projetos que serão executados em 2021, num investimento de 177.131,39 euros.

A requalificação da sede do grupo 166 da Associação de Escoteiros de Portugal (Montenegro), o Futebol Lab (Montenegro), o Parque de Lazer Mato Cadete – Bordeira (Santa Bárbara de Nexe), a Escola do Ser (Santa Bárbara de Nexe), a requalificação do Ppolidesportivo do São Pedro Futsal no Jardim da Alameda João de Deus (União de Freguesias de Faro) e o Centro Interpretativo do Poeta Emiliano da Costa (Estoi) foram os projetos vencedores, que serão executados em 2021.

A requalificação da sede do Grupo 166 – Montenegro da Associação de Escoteiros de Portugal, apresentada por Anabela Argel, foi o projeto mais votado, com 793 votos, e vai receber um valor de 30 mil euros.

O projeto do Futebol Lab, equipamento desportivo dirigido a jovens futebolistas situado na freguesia do Montenegro, proposto por Rui Guerreiro, teve a segunda candidatura mais votada, com 532 votos. Vai receber do Município um apoio de 29.744,97 euros.

Com 526 votos, o terceiro projeto mais votado foi o Parque de Lazer Mato Cadete, na Bordeira, uma ideia de Eva Mendonça que consiste num parque infantil e num ginásio ao ar livre e contará com uma verba de 29.986,42 euros.

A Escola do Ser, projeto de Sandra Matinhos que prevê a reabilitação de uma escola abandonada na Goldra de Cima para criar um centro de apoio ao doente oncológico, foi a quarta candidatura mais votada, com 391 votos, e receberá um apoio de 30 mil euros.

A candidatura submetida por Cláudia Castanheiro com o projeto de reabilitação dos polidesportivos do São Pedro Futsal, situados no Jardim da Alameda, recebeu 360 votos, e terá direito a uma verba de 27.400 euros.

Também o projeto de criação do Museu/ Centro Interpretativo Poeta Emiliano da Costa, em Estoi, apresentado por José de Paula Brito, foi designado vencedor para cumprir o regulamento do OP, que previa pelo menos um projeto vencedor por cada freguesia do concelho. Receberá um apoio de 30 mil euros.

Ao todo, foram registados mais de 4.640 votos pelos 4.089 votantes (que podiam votar num máximo de dois projetos) e o Município alocou ao OP um valor de 177.131,39 euros, face aos 145 mil previstos inicialmente.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, «a participação nesta primeira edição do OP foi muito positiva, quer pelo número de candidaturas, quer pelo número de votantes e de votos, o que significa que as pessoas se envolveram e os projetos que ganharam tiveram muita votação».

«Estes projetos permitem que as pessoas pensem naquilo que deve ser o território e as suas instituições e a apropriação dos projetos pelas pessoas é muito importante, até para a continuidade da sua utilização», acrescentou Rogério Bacalhau.

O autarca garantiu que o objetivo do OP foi inteiramente conseguido, até por se realizar num ano atípico, que não permitiu as reuniões presenciais que estavam inicialmente calendarizadas para as várias freguesias.

Nesta cerimónia, em que foram entregues cheques simbólicos aos vencedores dos projetos, Rogério Bacalhau deixou o desejo de que a segunda edição do OP, em 2021, venha a ser realizada sem este tipo de constrangimentos e com ainda mais participantes, mais projetos e mais votantes, e revelou ainda que alguns projetos não eleitos serão alvo de análise e até poderão vir a ser concretizados diretamente pela autarquia.