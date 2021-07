Primeiro Laboratório Colaborativo do Turismo inaugurado em Loulé na quinta-feira

O primeiro Laboratório Colaborativo do Turismo e Inovação vai ser inaugurado na quinta-feira, dia 8 de julho, às 17h30, no Auditório do NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve, em Loulé.

Com uma abrangência geográfica alargada a todo o território nacional e sede no Algarve, o KIPT (Knowledge to Innovate Professions in Tourism) é o resultado da congregação de esforços de um conjunto de empresas, associações e instituições do ensino superior.

A sessão, com transmissão simultânea online, conta com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques e do presidente da Camara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo.

O KIPT pretende contribuir, através de atividades de investigação e inovação, para o desenvolvimento mais resiliente e mais sustentável do turismo, assumindo o fator humano como o centro dos processos de inovação e das vantagens competitivas da indústria.

A nova estrutura envolve as seguintes entidades: