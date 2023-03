Primeira creche do país intervencionada com verbas do PRR abriu em Albufeira

A primeira creche do país, cujas obras de remodelação e ampliação foram executadas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), foi ontem inaugurada em Albufeira.

A obras da creche «Tempos de Infância», localizada na Guia, Albufeira, cuja empreitada foi adjudicada por 423.753,87 euros (valor com IVA), foram apoiadas pelo PRR no valor de 255.240 euros. O valor remanescente foi pago pelo município de Albufeira.

A obra consistiu em fazer a ligação física da creche «Tempos de Infância» ao edifício multiusos localizado a norte, o que aumentou a capacidade do equipamento de 42 lugares para 60, mais 18 lugares em relação ao projeto inicial.

A remodelação e ampliação das salas existentes serviram, igualmente, para adaptar o edifício à legislação atual, permitindo as condições necessárias para pessoas com mobilidade condicionada.

A provedora da Santa Casa da Misericórdia de Albufeira (SCMA), Patrícia Seromenho, entidade responsável pela gestão da creche na sequência de um acordo de cedência firmado com a autarquia em 1996, iniciou o seu discurso cumprimentando o autarca da Câmara Municipal de Abufeira.

«Agradeço a confiança depositada na SCMA e na minha pessoa pelo presidente Rolo, dono desta obra», disse.

Patrícia Seromenho sublinhou que «hoje faz-se história. Este é o verdadeiro exemplo do bom funcionamento da delegação de competências do governo nos municípios e da aproximação dos municípios ao sector social. Foram a confiança, o respeito e o trabalho mútuo que nos permitiram chegar até aqui, pelo que agradeço à equipa do município, da SCMA, da Junta de Freguesia da Guia e à senhora ministra, por desbloquear e o processo para que esta obra se transformasse em realidade».

A inauguração, integrada no âmbito do programa «Governo Mais Próximo», contou com a presença da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, da secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes e da ministra do Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

Presentes ainda os vereadores do município, o presidente de Junta de Freguesia da Guia, Dinis Nascimento, uma representante da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, entidades militares, diversos elementos da SCMA, da diretora do Centro Distrital de Faro da Segurança Social, Margarida Flores e do presidente do Secretariado Regional das Misericórdias de Faro, Armindo Vicente, entre outros.

Fotos: Rui Gregório.