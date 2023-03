Presidente das Misericórdias visitou obras do lar em São brás de Alportel

Manuel Lemos, presidente da União das Misericórdias Portuguesas, visitou as obras de ampliação do lar da instituição de São Brás de Alportel.

A Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel recebeu, a 28 de fevereiro, a visita do presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Manuel Lemos, e da diretora do Centro Distrital de Segurança Social de Faro, Margarida Flores, que tiveram a oportunidade de conhecer os trabalhos em curso da grande obra de ampliação e remodelação do edifício residencial para pessoas idosas (ERPI), Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário.

Acompanhados por representantes da Mesa Administrativa e de técnicos da Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, bem como da Câmara Municipal, assim como pelos responsáveis pelo projeto e pela sua execução, percorreram os espaços em construção.

A ampliação está a ser concretizada com a construção de raiz de uma nova área que vai permitir ampliar a capacidade de acolhimento da Santa Casa da Misericórdia em 12 novos quartos duplos, acompanhados de uma sala de estar e de atividades e compartimentos de apoio. Uma parte da zona já existente será preservada e remodelada para assegurar maior conforto dos utentes.

A execução deste projeto prevê a ampliação para 85 camas de capacidade e a previsão de acordo a celebrar com a Segurança Social para esta capacidade, desejando-se que este número possa no futuro ser ampliado para dar resposta à crescente necessidade deste apoio vital para as famílias.

Trata-se de um projeto muito ambicioso que está a merecer total empenho por parte da instituição. num investimento superior a 2,5 milhões de euros, que conta com financiamento da União Europeia, através do programa Portugal Operacional CRESC Algarve 2020, bem como do Fundo Rainha D. Leonor e da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, que tem como objetivo aumentar a qualidade dos serviços prestados por parte da instituição e a capacidade de resposta relativamente ao número de utentes apoiados e proporcionar-lhes melhores condições de conforto, bem como a criação de novos postos de trabalho.