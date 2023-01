Presidência de Proximidade de Vila do Bispo ausculta a população

A Presidência de Proximidade leva o executivo de Vila do Bispo a auscultar a comunidade com o objetivo de conhecer as suas necessidades.

A iniciativa intitulada Presidência de Proximidade, promovida pela Câmara Municipal de Vila do Bispo, vai estar a decorrer entre os dias 16 e 20 de janeiro, com o objetivo de, de acordo com a autarquia, «auscultar as reivindicações e sugestões das gentes da terra».

Nesse sentido, ao longo dos cinco dias, Rute Silva, presidente da autarquia, acompanhada do restante executivo e presidentes das Juntas de Freguesia, vão realizar visitas de trabalho pelas localidades do concelho, assim como atendimento aos munícipes.

Estes têm, assim, «a oportunidade de contactar diretamente com os eleitos locais e expor as suas necessidades e preocupações», informa a edilidade.

Quem estiver interessado em participar nesta iniciativa, que promove o diálogo e a interação, deve proceder à marcação prévia através de contacto telefónico geral (282 630 600) ou do telemóvel (927193356) de André Pinheiro, adjunto da presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, mediante a seguinte calendarização:

Dia 16 (segunda-feira):

9h30 – Figueira

11h00 – Salema

14h30 – Budens

Dia 17 (terça-feira):

9h30 – Vale de Boi

10h30 – Burgau

14h30 – Barão de São Miguel

Dia 18 (quarta-feira):

9h30 – Sagres

Dia 19 (quinta-feira):

9h30 Sagres

14h30 Pedralva

15h30 – Hortas do Tabual

Dia 20 (sexta-feira):

9h30 Raposeira

14h30 – Vila do Bispo