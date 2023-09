Prémio Carreira Sul 2023 atribuído a Saúl Neves de Jesus

Prémio Carreira Sul 2023 foi atribuído a Saúl Neves de Jesus, professor catedrático da Universidade do Algarve, pelo seu contributo na área da Psicologia.

Saúl Neves de Jesus, professor catedrático da Universidade do Algarve, recebeu o «Prémio Carreira Sul 2023», da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), numa cerimónia realizada no âmbito da sessão de encerramento do IV Encontro dos Psicólogos do Sul, em Lisboa, no dia 22 de setembro.

Este Prémio visa distinguir «um membro efetivo que tenha contribuído de forma notável para a afirmação e reconhecimento da Psicologia, através do desenvolvimento de um trabalho relevante, significativo e impactante para a comunidade», de acordo com o regulamento deste Prémio. Os critérios que o júri utilizou para avaliar as candidaturas incluem a demonstração das seguintes qualidades: competências profissionais, reconhecimento externo, impacto do trabalho na sociedade, afirmação da Psicologia e das/os psicólogas/os.

O Júri considerou que, ao longo da sua carreira, Saúl de Jesus «tem contribuído de forma notável para a afirmação e reconhecimento da Psicologia, através do desenvolvimento de um trabalho relevante, significativo e impactante para a comunidade».

Recorde-se que, em 2019, já tinha obtido uma menção honrosa na primeira edição deste Prémio. Também em 2019 recebeu o «Prémio APP Carreira de Investigação em Psicologia – 2019», atribuído de três em três anos pela Associação Portuguesa de Psicologia – APP, e que ainda este ano foi distinguido com o Prémio de Carreira da Sociedade Internacional de Stresse, Trauma, Ansiedade e Resiliência («Stress, Trauma, Anxiety and Resilience Society – STAR Society»), o «STAR Lifetime Career Award 2023».