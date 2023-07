Preço das casas no Algarve subiu 2,3% no segundo trimestre

Os preços das casas no Algarve apresentaram uma subida de 2,3 por cento no segundo trimestre do ano, segundo os dados do idealista.

Os preços das casas no Algarve apresentaram uma subida de 2,3 por cento no segundo trimestre do ano. Segundo o índice de preços do idealista, comprar casa tinha um custo de 3.174 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês de junho, tendo em conta o valor mediano. Já em relação à variação mensal e anual, os preços subiram 0,5 por cento e 13,8 por cento, respetivamente.

Os preços na região apresentaram uma subida no segundo trimestre do ano nos municípios de Faro (11 por cento), Aljezur (10,6 por cento), Vila do Bispo (7,3 por cento), Olhão (6,4 por cento), Tavira (3,2 por cento), Silves (3,2 por cento), Albufeira (2,6 por cento), Vila Real de Santo António (2,4 por cento), Loulé (2 por cento), Lagoa (1,5 por cento) e São Brás de Alportel (0,5 por cento). Já em Lagos (0,3 por cento) os preços mantiveram-se estáveis nesse período.

Por outro lado, os preços desceram em Castro Marim (-4 por cento), Portimão (-2,2 por cento), Monchique (-1,8 por cento) e Alcoutim (-0,9 por cento).

O município mais caro para comprar casa é Loulé (3.842 euros/m2), seguido por Vila do Bispo (3.762 euros/m2) e Lagos (3.562 euros/m2). Seguem-se Lagoa (3.552 euros/m2), Aljezur (3.428 euros/m2), Albufeira (3.215 euros/m2), Castro Marim (3.058 euros/m2), Tavira (2.946 euros/m2), Faro (2.921 euros/m2), Vila Real de Santo António (2.796 euros/m2), Silves (2.761 euros/m2) e Olhão (2.703 euros/m2).

Em contrapartida, os mais económicos são em Alcoutim (812 euros/m2), Monchique (2.175 euros/m2), São Brás de Alportel (2.311 euros/m2) e Portimão (2.430 euros/m2).

A nível nacional, o preço da habitação subiu 2,2 por cento durante o mesmo período, situando-se em 2.536 euros/m2.

O relatório completo do portal idealista pode ser consultado aqui.