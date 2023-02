«Prática Clínica» é tema do primeiro Congresso de Medicina do CHUA

O Congresso de Medicina do CHUA vai abordar a «Prática Clínica» e destina-se a profissionais da saúde, a universitários e à população em geral.

O primeiro Congresso de Medicina do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) está marcado para os dias 24 e 25 de fevereiro, no Centro de Congressos do Hotel NAU São Rafael Atlântico, em Albufeira, e terá como mote «Prática Clínica: Estado da Arte».

Este evento científico tem como principal motivação contribuir para a partilha de conhecimentos e de experiências em diversas áreas da saúde, tanto no panorama nacional como internacional, incentivando a criação de sinergias entre o CHUA e outros centros de conhecimento, como Hospitais ou Universidades, em áreas relevantes da atualidade da saúde.

Ao longo de dois dias, especialistas nacionais e internacionais apresentam diversos temas de interesse para a comunidade da saúde e para a população em geral, entre os quais, a «Saúde da Mulher e da Criança», «Medicina Cardiovascular», «Oncologia», «Cuidados Paliativos», «Medicina Intensiva» e «Cirurgia».

Este Congresso, a pensar no futuro, é também uma oportunidade para a comunidade universitária da área e para o internato médico, contribuindo para a partilha de conhecimento e para a consolidação do ensino na região do Algarve.

De acordo com o CHUA, a realização deste género de eventos, «pretende reforçar a identidade do Centro Hospitalar Universitário, apostando no aprofundamento da cooperação internacional, como aliás faz parte da sua missão».

A informação completa, o programa e as inscrições para o primeiro Congresso de Medicina do CHUA encontram-se disponíveis na página oficial do evento ou nas redes sociais do mesmo.