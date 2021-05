Praias de Tavira distinguidas com «qualidade de ouro» em 2021

Classificação atribuída pela Quercus.

As quatro praias do concelho de Tavira (Barril, Cabanas, Ilha de Tavira e Terra Estreita) foram distinguidas, uma vez mais, com a classificação de «Praias com qualidade de ouro» pela Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza.

As praias tavirenses juntaram-se a outras 391 por todo o país, das quais 329 são praias costeiras, 51 interiores e 11 de transição.

A atribuição deste galardão tem como objetivo realçar as praias que, ao longo de cinco anos consecutivos (2016-2020), apresentam água balnear de excelente qualidade. A avaliação, efetuada pela Quercus, resulta das análises realizadas de acordo com a diretiva relativa às águas balneares.

À semelhança do ano passado, a Quercus reforça a necessidade «de serem cumpridas, por parte dos banhistas, as regras sanitárias definidas pela Direção-Geral de Saúde, aquando da frequência das zonas balneares».

Neste contexto, a Associação solicita «que sejam evitados os aglomerados de pessoas nos acessos às praias e no areal. Apela-se, ainda, ao cumprimento cívico de quem frequentar as praias, nomeadamente, no que respeita ao correto descarte de máscaras, que devem ser colocadas nos caixotes do lixo e nunca abandonadas no meio natural».