Praias de Castro Marim com novos acessos e regras

Praias de Castro Marim com novos acessos, novas competências e zonas de não-fumadores.

Este é ano de mudanças, ainda em contexto pandémico, em que os municípios assumem uma série de novas competências.

Em Castro Marim, a época balnear começou a dia 1 de junho, em alinhamento da maioria das praias do Algarve, com 11 apoios balneares em praias distinguidas com o galardão Bandeira Azul, Praia Acessível e Qualidade de Ouro.

«Queremos, por isso, veicular algumas informações essenciais para esta época balnear, no que às nossas praias diz respeito», refere fonte da autarquia.

O passadiço de acesso direto ao areal da Praia da Verdelago, comummente conhecida como Praia da Vala ou do Braço, ainda não classificada como água balnear nos termos da portaria nº 102-C/2021 de 14-05, está ainda em fase de conclusão, no âmbito da construção do novo passadiço da frente mar de Altura.

Também por isso, o município de Castro Marim decidiu encerrar temporariamente o parque de estacionamento que a serve.

Perspetiva-se a plena fruição do novo passadiço até meados do mês de junho, no entanto estão garantidos os acessos principais a todas as praias classificadas.

Alerta-se que o acesso a viaturas policiais e de emergência, existente a poente, deve estar livre e desimpedido, pelo que apelamos a que não estacione no local.

A UB1 Praia da Alagoa (zona poente, no limite do concelho) não tem ainda apoio balnear, pelo que é uma zona não vigiada.

Existe sinalética própria a relembrar as medidas de segurança, que passam pelo uso da máscara nos acessos, circulação pelas zonas assinaladas e respeito pela lotação prevista para cada praia.

Poderá e deverá verificar o estado de ocupação das praias antes de se deslocar, através da aplicação Info Praia, da Agência Portuguesa do Ambiente (A.P.A.), ou através das beachcams.

Este ano foi lançado um repto para limitação de zonas de não fumadores a todos os concessionários, uma medida que se insere na política municipal de promoção da saúde e do bem-estar.

A maioria dos títulos atribuídos recentemente, já tem prevista a disponibilização de equipamentos de apoio (cadeira anfíbia) a utentes de mobilidade reduzida, alargando a oferta deste serviço no concelho de Castro Marim – Concessões do Graccer/Eurotel (Praia da Alagoa/Altura – UB3 e UB4), Pezinhos na Areia (Praia Verde – UB 2) e Licia (Praia do Cabeço, UB 2 poente).

Durante a época balnear, o município de Castro Marim promoverá várias atividades de educação ambiental, a anunciar previamente.