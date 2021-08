Praia dos Pescadores volta a acolher a Prova de Mar de Albufeira

Será a 15ª edição da prova, que volta ao mar de Albufeira após um ano de interregno motivado à pandemia.

A praia dos Pescadores acolhe no dia 21 de agosto, sábado, a 15ª Prova de Mar de Albufeira, iniciativa integrada no âmbito do XIV Circuito Nacional de Águas Abertas da Federação Portuguesa de Natação.

Para além da prova oficial (participação exclusiva a atletas federados), que pontua para o Circuito Nacional, o evento integra também a realização da Prova de Divulgação Aberta (atletas federados e não federados) e a Prova de Promoção Kids (atletas cadetes dos clubes de natação).

A Prova Kids, que vai ser disputada ao longo de 200 metros, tem partida marcada para as 10h00. Segue-se a Prova de Divulgação, num circuito de 800 metros, com partida meia hora mais tarde. A Prova de Mar de Albufeira (principal) arranca às 12h15, numa única volta, de 2000 metros, que irá posicionar os melhores nadadores na corrida ao Circuito Nacional.

Com a participação limitada a 370 atletas, distribuídos pelas três provas (40 na Prova Kids, 80 na Prova de Divulgação e 250 na Prova Principal), as inscrições para a 15ª Prova de Mar de Albufeira estão a decorrer até às 9h00 do dia 18 de agosto, devendo ser efetuadas aqui.

Podem participar em todas as provas nadadores filiados na Federação Portuguesa de Natação, na disciplina de Águas Abertas, para a presente época, assim como nadadores filiados junto de outras federações internacionais reconhecidas pela FINA.

O evento, que vai na 6ª edição com organização da responsabilidade do Futebol Clube de Ferreiras, conta com o apoio do município de Albufeira, da Federação Portuguesa de Natação, da Associação de Natação do Algarve e da Junta de Freguesia de Ferreiras.