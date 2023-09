Praia do Carvoeiro é palco da Final do Campeonato Nacional de Futevólei

A etapa final do Campeonato Nacional de Futevólei vai desenrolar-se na Praia do Carvoeiro, em Lagoa, nos dias 7 e 8 de outubro, a partir das 09h00.

A Câmara Municipal de Lagoa e a Federação Nacional de Futevólei estão a organizar a etapa final do Campeonato Nacional de Futevólei, no concelho de Lagoa, nos dias 7 e 8 de outubro, a decorrer na Praia do Carvoeiro, com os jogos as atividades a terem início pelas 09h00.

A Final da 18ª edição do Campeonato Nacional de Futevólei traz ao concelho de Lagoa e à Praia do Carvoeiro «os melhores e mais espetaculares atletas do Futevólei, figuras mediáticas e animação constante, proporcionando ao público momentos únicos e emocionantes, habituais neste desporto e que, aliado ao final de verão algarvio, promete dois dias espetaculares no areal», assegura a autarquia lagoense.

Recorde-se que a etapa anterior, que decorreu na Póvoa de Varzim nos dias 9 e 10 de setembro, a classificação final dos Seniores Masculinos foi: 1º lugar para Eduardo Oliveira / Rodrigo Otero (Politécnico Porto), 2º lugar para Filipe Santos / Júlio Alves (CD Póvoa), o 3º Pedro Garrido / Bruno Graça (CD Póvoa), e em 4ª posição ficou a dupla Marco Flores / Bruno Flores (CD Póvoa).

As duas etapas anteriores também tiveram lugar no Algarve, em Albufeira no mês de julho e em Portimão no mês de agosto. Nesta última, que decorreu na Praia da Rocha, os vencedores da terceira etapa do Campeonato Nacional de Futevólei também foram Eduardo Oliveira (Dudu) e Rodrigo Otero, dupla representante do Politécnico do Porto, tal como o barlavento noticiou.