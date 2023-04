Praia da Rocha volta a vencer Prémio Cinco Estrelas Regiões

A Praia da Rocha também foi galardoada no Prémio Cinco Estrelas Regiões 2023, sistema de avaliação que reconhece o que de melhor existe e se faz em Portugal.

A Praia da Rocha, localizada em Portimão, revalida este ano o destaque alcançado nas anteriores edições do Prémio Cinco Estrelas Regiões, onde volta a ser o principal ícone algarvio da sua categoria, em termos de interesse nacional.

Com um vasto e espaçoso areal que se expande por mais de um quilómetro, a Praia da Rocha é uma das estâncias balneares mais conhecidas do país, possuindo no areal um largo passadiço de madeira, recentemente substituído pela Câmara Municipal de Portimão, num investimento superior a um milhão de euros, que contemplou a colocação de luminárias LED com cinco metros de altura, sendo servido por diversos restaurantes e outras infraestruturas de apoio ao longo da sua extensão de 1,5 km, além de um parque infantil.

Dispondo de uma Área Desportiva modelar e de um parque vocacionado para as atividades físicas informais, a Praia da Rocha é frequentemente procurada para a realização de competições nacionais e internacionais, em modalidades como o surf, o beachvolley, o futebol de praia, o beach tennis ou o futevólei, entre outras, sendo igualmente bastante frequentada por pessoas de todas as idades que aí desejam experimentar de forma descontraída uma das muitas atividades físicas disponíveis.

Já em sexta edição, o Prémio Cinco Estrelas Regiões é um sistema de avaliação que mede o grau de satisfação que os produtos, serviços ou marcas conferem aos seus utilizadores e reconhece o que de melhor existe e se faz de norte a sul de Portugal, premiando ícones como praias, aldeias e vilas, monumentos ou cozinha tradicional, além de valorizar as marcas regionais e distinguir as que se distinguem pela sua qualidade.

O sistema, gerido pela Multidad, utiliza uma metodologia rigorosa, aplicando diferentes técnicas de recolha de informação, de acordo com os diferentes produtos e serviços e com o perfil do público-alvo, tendo envolvido nesta edição cerca de 436.000 consumidores, que avaliaram 936 marcas, das quais apenas 116 conseguiram provar a sua excelência e conquistar o prémio.

A lista completa dos ícones regionais e marcas vencedoras encontra-se disponível aqui.