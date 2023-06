Praia da Rocha volta a ser palco do festival Afro Nation

A Praia da Rocha volta receber o Afro Nation que, decorre de quarta a sexta-feira, e conta com artistas mundialmente conhecidos como 50 Cent.

A Praia da Rocha, em Portimão, volta receber o festival Afro Nation, que decorre de quarta, dia 28, a sexta-feira, dia 30, e traz a Portimão artistas de música do género Afrobeats, hip-hop, R&B, dancehall, amapiano e Afrohouse.

Este ano o cabeça de cartaz deste que é considerado o maior festival de Afrobeats a nível mundial, é 50 Cent que atuará na sexta-feira, no mesmo dia em que Davido e Booba pisarão o palco.

No palco principal, vão também realizar a sua performance Wizkid e Davido, as mais recentes confirmações, que se juntam ao alinhamento já iniciado de Little Simz, Popcaan e Focalistic, bem como Burna Boy, Booba, Aya Nakamura, Fireboy DML, Asake, Arya Starr, Black Sherif, Oxlade, Dadju e Ms Banks, entre muitos outros.

«Com a sua voz suave e batidas irresistíveis, Wizkid, a superestrela mundial galardoada com um Grammy e vencedora de várias platinas, vem ao Afro Nation Portugal onde interpretará inúmeros êxitos, incluindo Essence, Mighty Wine e Blessed, para o público que o adora», afirma a organização.

Outro dos cantores que a entidade responsável pelo evento destaca é Davido que «construiu uma reputação como um dos artistas mais excitantes e inovadores da música nigeriana, conhecido pela sua energia contagiante em palco». Com o seu regresso antecipado aos palcos, prevê-se que protagonize um dos momentos altos do festival com as canções de sucesso Fall, If e Skelewu.

Também o compositor Little Simz, vencedor do prémio BRIT, enriquece a panóplia de artistas que vem a Portimão, bem como a rapper, cantora e atriz britânica Simz que, segundo a organização, «tem vindo a receber elogios atrás de elogios nos últimos anos e, a seguir, mais um momento para saborear, com a sua estreia no Afro Nation» e ainda a lenda icónica do dancehall, Popcaan, com os temas Only Man She Want, Party Shot e When You Wine Like That.

Burna Boy, Aya Nakamura e Popcaan abrem o espetáculo na quarta-feira, dia 28 de junho, seguidos de Wizkid, Little Simz e Asake, que sobem ao palco na quinta-feira, e 50 Cent, Davido, Booba e Fireboy DML encerram o festival na sexta-feira.

«Estamos entusiasmados por dar as boas-vindas a Wizkid, Davido, Little Simz, Popcaan, Focalistic e muito mais ao Afro Nation Portugal 2023», revelam os organizadores do festival em comunicado enviado ao barlavento ao sublinhar que «estes artistas representam o melhor da música e da cultura africanas».

«Com tantos artistas incríveis no alinhamento, este festival prepara-se para ser o mais marcante do verão e o nosso melhor de sempre», frisa o Afro Nation Portugal ao assegurar que «está preparado para atrair multidões do Reino Unido, de toda a Europa, de África e não só, em mais uma celebração que promove a união alegre da música negra, da dança, da comida e de boas vibrações».

Desde a sua estreia em Portugal em 2019, o Afro Nation tornou-se num dos maiores festivais musicais de verão no Algarve. De momento, é ainda possível adquirir bilhetes online no site do evento.