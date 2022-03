Praia da Rocha acolheu etapa do Circuito Regional de Surf do Sul

Salvador Catarino venceu duas categorias.

A Praia da Rocha, em Portimão, recebeu nos dias 5 e 6 de março a 3ª etapa do Circuito Regional de Surf do Sul, organizada pelo Iate Clube Marina de Portimão e pela escola de surf Playsurf, numa prova que contou com 87 inscritos divididos por seis categorias, sendo realizados 42 heats.

No primeiro dia, o mar apresentou-se com ondas de meio metro, glass de manhã e chuva e vento à tarde, dificultando a vida aos atletas. Por esse motivo, a organização decidiu terminar o dia mais cedo.

Já na segunda data de prova, as condições estavam melhores, com ondas de meio metro e alguns sets de um metro com vento off shore.

Destaque para a prestação do surfista Salvador Catarino, que venceu as duas categorias sub-16 e sub-18, já estando também encontrado o primeiro campeão regional na categoria sub-14, José Gonçalves, que ficou em segundo nesta etapa.

Os prémios forma oferecidos pela Secret Spot Surf Shop, loja de Portimão que, segundo a organização, «sempre apoiou e apoia estas iniciativas».

Resultados:

Escalão Sub-12:

1º André Morais

2º Niko Fleiss

3º Jack Smith

4º Martin Guerreiro

Escalão Sub-14:

1º Nico Chicoy

2º José Gonçalves

3ºLuca Perini

4.º André Morais

Escalão Sub-16 feminino:

1º Lua Escudeiro

2º Inês Filipe

3º Suri Rodrigues

4º Margarida Vieira

Escalão Sub-16:

1º Salvador Catarino

2º Alexandre Ferreira

3º António Seidel

4º André Duarte

Escalão Sub-18 feminino:

1º Bianca Nicoleta

2º Inês Filipe

3º Lua Escudeiro

4º Margarida Vieira

Escalão Sub-18:

1º Salvador Catarino

2º Tomas Nunes

3º Henrique Gomes

4º Nuno Baltazar