Praia da Manta Rota volta a celebrar São João da Degola

São João da Degola volta a ser homenageado na Praia da Manta Rota, num programa que inclui desporto, concertos e celebrações religiosas.

As festas populares em honra de São João da Degola regressam à praia da Manta Rota, até ao dia 31 de agosto, com desporto, celebrações religiosas, música, concertos e um espetáculo de fogo de artifício.

A Corrida e Marcha Passeio de São João da Degola inicia os festejos, com partida marcada para as 9h30, no dia 27 de agosto, no Largo São João da Degola.

Nesta quinta edição, os atletas vão percorrer um circuito de 10 quilómetros de corrida e de sete quilómetros de caminhada.

O ponto alto das comemorações é o célebre Banho Santo, em pleno areal da Praia da Manta Rota, no dia 29 de agosto, pelas 11h00, assinalando a data em que São João Baptista foi degolado.

A recriação histórica deste evento continua a manter viva a tradição, atraindo, ano após ano, centenas de pessoas.

Em anos idos, este era o dia em que as gentes da serra algarvia se deslocavam até à praia, acompanhadas pelos animais de carga, para tomar um banho que se acreditava ser «santo» e capaz de curar todos os males No final do ritual, a celebração era rematada com um piquenique.

As celebrações religiosas acontecem ao final do dia, com a missa na capela, em Memória do Martírio de São João Batista (18h30), e com a procissão (19h30).

Micaela é a artista convidada da noite central das comemorações (29 de agosto), com um concerto (22h30) que culminará com fogo de artifício, no Largo São João da Degola (24h00).

As festas são organizadas pela associação «A Manta», pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, pela Junta de Freguesia de Vila Nova de Cacela, pela Paróquia de Nossa Senhora da Assunção e pelo grupo desportivo «Os Morcegos».

Programa:

29 de agosto:

11h00 > Banho Santo

18h30 > Missa na capela da Manta Rota

19h30 > Procissão em honra de São João Batista

21h00 > Baile com Duo Reflexo

22h30 > Concerto com Micaela

24h00 > Fogo de artifício