Praia da Ilha da Culatra distinguida como a mais sustentável do país

A Concessão de Praia Molhe Leste na Ilha da Culatra obteve o primeiro lugar no Concurso de Práticas Sustentáveis «AMAR A PRAIA», promovido pelo Programa Bandeira Azul, premiando a gestão sustentável dos seus recursos.

Na cerimónia anual da Bandeira Azul em Oeiras, que ocorreu no dia 21 de novembro, o concessionário Tiago Guerreiro (como gerente e representante da empresa a Molhe Leste, Lda), foi premiado para o seu projeto de energia renovável, onde através da instalação de um sistema fotovoltaico que consiste em 12 paineis solares com respectivas baterias de lítio e inversor, conseguiu a autonomia energética da sua praia e de toda a sua atividade, reduzindo ao máximo a pegada ecológica da mesma. Este projeto contribui ativamente para a sensibilização dos utentes da praia e caracteriza o concessionário como um dos primeiros da Ilha da Culatra a participar como stake-holder na transição energética do projeto Culatra 2030.

Nesta 3ª edição do concurso, o Programa Bandeira Azul com o apoio da P&G Portugal, tencionou destacar as melhores práticas de municípios e concessionários de praia nas áreas «Água», «Resíduos» e «Energia» e deu voz aos banhistas, que votaram no que de melhor se faz nas suas praias. Os outros prémios podem ser consultados (aqui).

O primeiro prémio é um compactador de latas que será utilizado para dar continuidade a outra projeto de sustentabilidade na Praia Molhe Leste em parceria com a Culatra 2030 – a recolha seletiva de latas de alumínio para futura transformação.