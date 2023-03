Praia da Falésia eleita pelo TripAdvisor a sexta melhor do mundo

A Praia da Falésia foi eleita pelo «Travelers Choice Awards» do portal TripAdvisor, a sexta melhor praia do mundo.

A Praia da Falésia, em Olhos de Água, no concelho de Albufeira, é considerada, uma vez mais, uma das melhores praias do mundo, desta feita surge em sexto lugar da lista do TripAdvisor, no Top 10 do ranking, onde pontuam mais duas praias da Europa: Reynisfjara, na Islândia, que aparece em quarto lugar, e Spiaggia dei Conegli, em Itália, em oitavo lugar.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, está muito satisfeito com o reconhecimento, sublinhando que «é merecido e revela o esforço do Município, entidades com responsabilidade na orla costeira e empresários da zona em manter e melhorar as condições de acessibilidade, limpeza do areal, qualidade ambiental da zona costeira, segurança na praia e nível superior das unidades hoteleiras, restauração e desportos aquáticos à disposição dos veraneantes».

O autarca faz questão de afirmar que este «prémio» é um incentivo, mas também uma responsabilidade acrescida, no sentido da melhoria contínua da qualidade proporcionada a quem escolhe Albufeira como destino turístico de eleição.

Refira-se que a lista que integra o «Travelers Choice Awards» do TripAdvisor é feita com base nas avaliações dos utilizadores. Para as classificações, a plataforma analisa as avaliações de milhões de utilizadores nos últimos doze meses.

Conhecida pela sua beleza paisagística, resultado das bonitas falésias de cor ocre, branco e amarelo, areia fina e água translúcida, emoldurada por pinheiros mansos e vegetação autóctone, a Praia da Falésia voltou a merecer lugar de destaque entre as melhores praias a nível mundial. Com uma mar tranquilo e um areal a perder de vista, a praia é propícia a caminhadas e há vários anos que aparece nas preferências dos viajantes. Este ano, entre a lista das 25 melhores praias do mundo, ficou apenas atrás do Brasil, Aruba, nas Caraíbas, Austrália, Islândia e uma praia das Ilhas Turcas e Caicos, também nas Caraíbas.