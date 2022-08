Entrada será gratuita.

A Praia da Batata, em Lagos, será palco nos dias 27 e 28 de agosto da Unlock Energy Lagos Summer Fest, que promete «muita animação e muita música num local idílico da cidade».

Com o Forte Ponta da Bandeira como cenário de fundo, a festa leva à praia sete horas diárias de música e diversão, entre as 17h00 e as 0h00, com entrada gratuita.

O programa contempla, no dia 27 de agosto, sábado, a iniciativa Cidade à Noite, com Diego Miranda como cabeça de cartaz e Kevin Sky a abrir a pista.

Já no domingo, dia 28, é a vez da Sunset Color Party, com DJ Ride e com a dupla Cromos da Noite.

Juntam-se DJ Joe e DJ R-Solo, que atuarão em ambos os dias da festa.

Em 2022, a marca de bebidas energéticas Unlock Energy associa-se ao projeto, tornando-se naming sponsor do mesmo. Também presente estará a Cidade FM, como media partner.

A Unlock Energy Lagos Summer Fest é organizada pela (A)Garra – Associação Jovem de Lagos, com o apoio da Câmara Municipal de Lagos, Junta de Freguesia de São Gonçalo de Lagos, Intermarché de Lagos, Bricomarché de Lagos, Multi, Adega da Marina, entre outros.