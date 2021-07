Posto de Saúde da praia de Armação de Pêra sem enfermeiros para abrir

Município de Silves disponibiliza, anualmente, as instalações da Fortaleza de Armação de Pêra para funcionamento do posto de saúde de praia, entre meados de julho e de setembro. Este ano não foi diferente, mas a falta de enfermeiros não permite a abertura do local.

A autarquia, «assumindo e extravasando as suas competências», procedeu à contratação e instalação de dois contentores (com sala de enfermagem e sala de espera, climatizadas, e WC integrado), que garantem melhores condições de atendimento e prestação de cuidados especializados no local.

Apesar da insistência junto da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve para a abertura do Posto de Saúde de Praia, programada pela referida entidade para o passado dia 19 de julho, o espaço ainda se encontra encerrado.

A Câmara Municipal de Silves «lamenta a situação e deseja que a ARS Algarve possa garantir a abertura do posto de saúde no mais curto espaço de tempo, atendendo à importância do serviço em período balnear».

Compreendendo «os esforços e as razões apontadas pela ARS, relacionadas com os Centros de Vacinação, a testagem da COVID-19 e as Unidades de Cuidados de Saúde Primários (serviços que, em grande parte, o Município de Silves se tem mostrado, desde sempre, envolvido e cooperativo na cedência de instalações, equipamento dos espaços, apoio logístico e de pessoal, entre outras), consubstanciadas na falta de profissionais», a autarquia reforça junto da ARS «a importância que a abertura e funcionamento do Posto de Saúde de Praia em Armação de Pêra tem face à presença massiva de veraneantes e ao direito de acesso aos cuidados de saúde nesta época balnear».