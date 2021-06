Portugal é o destino de eleição da maioria dos portugueses este verão

Portugueses são dos que mais se preocupam com a saúde no momento de viajar.

Cerca de 62 por cento dos portugueses têm planos para viajar durante os meses de verão e 46 por cento escolhe Portugal como destino de eleição para fazer férias.

São dados revelados pelo 20.º Barómetro Anual de Férias de Verão da Europ Assistance, realizado em parceria com a IPSOS e que pretende oferecer uma perspetiva global dos planos de férias em diversos países, de forma a avaliar o impacto da pandemia de COVID-19 no panorama mundial das viagens.

O mesmo estudo revela ainda que, no estrangeiro, Espanha (18 por cento) é o destino eleito pelos cidadãos portugueses neste verão, seguindo-se França (9 por cento) e Itália (5 por cento).

Segundo o Barómetro, apenas 26 por cento dos portugueses já reservou as suas férias ou parte delas, uma tendência que está em linha com a maioria dos países em análise. Por outro lado, Portugal é o destino de preferência dos espanhóis.

A higienização dos meios de transporte (56 por cento) e o acesso a informação relacionada com a COVID-19 no destino de férias escolhido (47 por cento), assim como um teste negativo ao vírus antes de viajar (46 por cento) são algumas das condições mais valorizadas pelos portugueses para decidirem o local de férias deste verão.

Depois dos vários meses de confinamento e apesar dos locais perto do mar serem os mais requisitados pelos turistas europeus (58 por cento), os viajantes inquiridos mostram uma cada vez maior preferência por férias em locais isolados e pautados pela natureza, fora das grandes cidades e que lhes permitam passar tempo perto de familiares e amigos. Tal como é o caso de Portugal, França, Bélgica, Espanha e Reino Unido, onde existe um maior interesse em fazer férias no campo.

Em função da tendência atual em fazer férias em zonas rurais, o orçamento médio dos europeus desceu 21 por cento comparativamente a 2019, situando-se nos 1.556 euros. Já o orçamento médio dos portugueses para as férias de verão foi o único dos países em análise que se manteve estável, situando-se nos 1.339 euros.

A maioria dos cidadãos europeus (71 por cento) manifesta uma elevada preocupação em relação à saúde dos seus familiares e amigos no momento de viajar, principalmente os que habitam em Portugal, Espanha, Itália e Polónia.

Além disso, o barómetro da Europ Assistance mostra também que os portugueses (75 por cento) são dos mais preocupados com as repercussões económicas da crise sanitária. A par da Ásia e dos EUA, os portugueses (31 por cento) são os cidadãos europeus que mais ponderam trabalhar a partir do destino de férias.

Já em relação ao meio de transporte de eleição para viajar, os portugueses privilegiam o carro (58 por cento) por se tratar do transporte mais conveniente para chegar ao destino, enquanto 34 por cento escolhe deslocar-se de avião, uma percentagem superior à média europeia que se situa nos 22 por cento.

Portugal, Suíça e Bélgica são os países que mais apreciam viajar de avião para se deslocarem até ao local de férias. O hotel (35 por cento) ou uma casa para arrendar (32 por cento) são os tipos de acomodação mais selecionados pelos cidadãos portugueses.

Em conjunto com os italianos, os viajantes portugueses são dos mais empenhados em continuar a contribuir para a diminuição dos impactos ambientais, económicos e sociais das suas viagens, alterando ou intensificando alguns hábitos, tais como: utilizar uma garrafa de água reutilizável (94 por cento), adotar comportamentos sustentáveis não desperdiçando recursos locais (95 por cento), apoiar a economia local fazendo refeições e comprando produtos em estabelecimentos regionais (92 por cento), assim como ficar em alojamentos de proprietários locais (91 por cento).

Questionados sobre o passaporte digital de viagem, cerca de 88 por cento dos portugueses refere que devem incluir políticas de proteção de dados e de privacidade e 85 por cento acredita tratar-se de uma iniciativa que facilita as viagens internacionais, assim como une governos e empresas em torno de um formato universal.

Já em relação aos seguros de viagem, as apólices de seguro em caso de cancelamento devido à pandemia ou necessidade de assistência médica são também muito consideradas pelos viajantes, sobretudo os seguros de viagem que cobrem despesas médicas devido à COVID-19, uma tendência que é transversal a todos os países europeus participantes no estudo.

Cerca de 43 por cento dos portugueses analisa, em primeiro lugar, o preço dos seguros de viagem quando pondera contratar um serviço deste âmbito, sendo o indicador com mais peso na tomada de decisão.

Os italianos, portugueses e espanhóis são os mais dispostos a pagar por serviços extra num seguro de viagem.

Em termos gerais, os cidadãos inquiridos no 20.º Barómetro Anual de Férias de Verão da Europ Assistance acreditam que as mudanças adotadas no setor das viagens durante este período atípico são temporárias e preveem um retorno à normalidade nos próximos dois anos.

Apenas uma percentagem reduzida dos inquiridos acredita que o impacto da COVID-19 nas viagens terá consequências a longo prazo e, por isso, ponderam viajar com menos frequência ou viajar para destinos mais próximos, assim como referem a necessidade em contratar mais coberturas no seguro de viagem.

Metodologia

O 20.º Barómetro Anual de Férias de Verão da Europ Assistance foi realizado pela Ipsos, através de um inquérito online a 14 mil indivíduos (amostras nacionais representativas de 1.000 pessoas por país) na Europa (França, Alemanha, Itália, Áustria, Bélgica, Espanha, Polónia, Portugal, República Checa, Suíça e Reino Unido), na Ásia (China e Tailândia) e nos EUA.

A pesquisa foi realizada entre 5 e 20 de maio e tem como objetivo oferecer uma perspetiva global dos planos de férias dos cidadãos dos países em questão, de forma a avaliar o impacto da pandemia de COVID-19 no panorama mundial das viagens.

Criado em 1963, o Grupo Europ Assistance (detido pelo Grupo Generali) foi pioneiro nos serviços de assistência, apoiando clientes em mais de 200 países, com uma rede de 750.000 parceiros e 41 filiais e sucursais.

Em Portugal há 28 anos, a Europ Assistance conta com uma oferta abrangente de soluções nas áreas de negócio automóvel, viagem, saúde, lar e família.