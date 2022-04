Portimonense perde por 1-0 na deslocação a Arouca

Já com a permanência garantida, a equipa de Paulo Sérgio viajou até Arouca onde averbou uma derrota por 1-0.

Um jogo sem o fantasma da despromoção, com a tranquilidade da permanência garantida. Este é um cenário que o Portimonense não conhecia há algum tempo, numa fase tão adiantada da época, e do qual desfrutou hoje.

Já o Arouca, ainda na luta pela permanência, teve de fazer pela vida. E aos nove minutos ficou muito perto do golo, em dose dupla: Alan Ruiz rematou forte para uma defesa de Payam, hoje titular no lugar de Samuel, e na recarga André Silva voltou a contar com excelente oposição do guardião iraniano.

A disputa a meio-campo foi notória durante grande parte da primeira parte, com algum ascendente do Arouca. No entanto, o Portimonense espreitava saídas rápidas para o ataque, como aos 36 minutos, quando Henrique Jocu rematou de meia distância com a bola a passar perto da baliza arouquense.

A equipa da casa respondeu dois minutos depois, por Alan Ruiz, que na cobrança de um livre direto fez Payam voar para uma boa defesa.

Até ao intervalo, destaque para um contra ataque do Portimonense, já em período de compensação da etapa regulamentar, mas Angulo decidiu mal e perdeu uma grande oportunidade de assistir Luquinha para o golo.

O regresso dos balneários trouxe um golo caseiro logo aos 50 minutos. Alan Ruiz viu uma brecha na defensiva algarvia e isolou David Simão, que na cara de Payam atirou para o golo.

Foi preciso esperar até aos 73 minutos para ver uma reação do Portimonense. Foi por intermédio de Welinton Júnior, que viu Victor Braga negar-lhe o golo com uma grande defesa. No minuto seguinte, foi Carlinhos a rematar, mas o guardião do Arouca voltou a evitar o tento algarvio.

O conjunto anfitrião perdeu excelente chance para matar o jogo ao minuto 83, com Pité a rematar com estrondo à trave da baliza de Payam. No entanto, até final da partida, o Portimonense não conseguiu fazer perigar o resultado.

Com esta derrota, os alvinegros ficam à condição no 11º lugar da tabela, com 35 pontos. Na próxima jornada, o Portimonense recebe o Sporting, no sábado, dia 7 de maio, às 20h30.