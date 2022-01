Quinta Pedagógica de Portimão recebe novos ateliês em 2022

Quinta Pedagógica de Portimão retoma a realização dos ateliês dedicados às crianças, que terão lugar nos dias 15, 22 e 29 de janeiro, sempre a partir das 11h00.

No dia 15, sábado, a proposta será aprender a fazer e instalar caixas-ninho para aves e conhecer algumas das residentes na Quinta Pedagógica, no dia 22, também sábado, o tema central vai ser o projeto de alimentação saudável e económica «Prato Certo».

Neste caso, e de forma divertida, os pequenos visitantes aprenderão a preparar alimentos saborosos, saudáveis e económicos, inspirados nos princípios da cozinha mediterrânica. Em ambos os ateliês, poderão participar crianças a partir dos seis anos.

Por fim, no dia 29 de janeiro, último sábado da atividade, a alimentação dos animais da Quinta dominará todas as atenções, estando este ateliê aberto a crianças sem idade mínima, que terão a oportunidade de conhecer de perto os cavalos, os burros, os patos, as ovelhas, as galinhas, os porcos e os outros moradores deste espaço didático e recreativo, onde é divulgada a vida rural em plena cidade de Portimão, sensibilizando os visitantes de palmo e meio para a natureza e o meio ambiente.

Os ateliês têm inscrição prévia, até um máximo de 15 participantes, e a mesma deve ser efetuada até às 17h00 da sexta-feira anterior à data de cada atividade, através do telefone 282 248 595 ou por e-mail.