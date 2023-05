Ministro da Administração Interna visita amanhã AlgarSafe’23 em Portimão

José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, é esperado amanhã, ao meio-dia na AlgarSafe’23 em Portimão.

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, é esperado cerca das 12h00 desta sexta-feira, 19 de maio, na AlgarSafe’23 – Feira Internacional de Proteção Civil e Socorro de Portimão, que desde o dia 18 está a decorrer no Parque de Feiras e Exposições da cidade.

Em conjunto com os membros da Comissão Regional de Proteção Civil, o governante acompanhará a apresentação pública do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) do Algarve, que terá início às 11h30, a que se segue a assinatura do protocolo de cooperação entre a ANEPC, a Comunidade Intermunicipal do Algarve – AMAL e todos os municípios da região, Federação dos Bombeiros do Algarve e Associações Humanitárias de Bombeiros, para constituição do dispositivo regional materializado pelos Corpos de Bombeiros.

Na ocasião também vai ser apresentada a equipa do posto de comando multiagentes para situações de exceção no âmbito do Sistema Integrados de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS).

No dia seguinte, 20 de maio, o encerramento oficial da AlgarSafe’23 – Feira Internacional de Proteção Civil e Socorro de Portimão vai ser marcado pela cerimónia de reconhecimento público às instituições e profissionais que integraram o esforço de combate à pandemia Covid-19 durante o período de emergência de saúde pública, agendada para as 15h00.

Considerado o maior certame do género no sul do país, a AlgarSafe’23 conta com a participação de instituições públicas e privadas, entre prestadores e fornecedores de bens e serviços na área da segurança e da proteção civil, bem como agentes de proteção civil e entidades cooperantes no Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS) a nível nacional.

A AlgarSafe’23 é uma organização conjunta entre a Câmara Municipal de Portimão e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Portimão, com o apoio da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, contando ainda com parceiros institucionais de referência, como a Escola Nacional de Bombeiros, a Federação dos Bombeiros do Algarve, o Instituto Nacional de Emergência Médica, a Autoridade para as Condições de Trabalho e a Safe Communities Portugal, entre outros.

Com entrada livre, o certame pode ser visitado diariamente pelo público em geral, entre as 10h00 e as 20h00.