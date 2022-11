Concerto solidário em Portimão junta vozes do Algarve e Alentejo

O concerto solidário «Do Cante ao Canto» celebra o 8º aniversário do Grupo de Amigos do Museu de Portimão com vozes alentejanas e algarvias.

No âmbito do 8º aniversário, o Grupo de Amigos do Museu de Portimão (GAMP) apresenta um concerto solidário, «Do Cante ao Canto», no Auditório do Museu de Portimão, no próximo domingo, dia 4 de dezembro, às 17h00.

O concerto solidário, que vai juntar num momento raro os cantares e vozes do Algarve e Alentejo, traz a Portimão o Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de S. Bento e o Grupo Coral Adágio.

A iniciativa é de entrada livre, mas o GAMP incentiva que se levem bens alimentares no dia do espetáculo, de forma a serem doados ao Refeitório Social da Paróquia da Nossa Senhora do Amparo.

Os sócios do GAMP devem levantar os bilhetes até dia 2 de dezembro na receção do Museu, entre as 15h000 e as 17h00.

Já o público em geral, pode fazê-lo a partir dessa data e até às 15h00 do dia 4 de dezembro.

O concerto solidário tem a duração aproximada de 60 minutos, sem intervalo, sendo obrigatório o levantamento antecipado dos bilhetes, uma vez que a entrada está sujeita à lotação do Auditório do Museu de Portimão.