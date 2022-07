Portimão Wine Tasting dá a provar vinhos de produtores locais

Certame vínico volta depois de um interregno de dois anos devido à pandemia.

Os produtores de vinhos do concelho de Portimão voltam a exibir a sua produção no Portimão Wine Tasting, a ter lugar nos próximos dias 22, 23 e 24 de julho na Fortaleza de Santa Catarina, com a Praia da Rocha em pano de fundo.

Durante três dias, enquanto a música e a dança desfilam no palco, os visitantes terão oportunidade de degustar os vinhos produzidos em Portimão «num ambiente sofisticado e descontraído», tendo como cenário a fachada da Fortaleza de Santa Catarina, o rio, e o mar.

A Herdade dos Pimentéis, a Quinta da Penina e a Aveleda SA farão as honras da casa «num evento cheio de animação, onde se pode conhecer, provar e adquirir vinhos de qualidade reconhecida, assim como os produtores e enólogos que lhes dedicam trabalho e dão alma», explica o município.

No que diz respeito aos sabores, o formato será também «informal e variado», indo das ostras da Ria de Alvor ao porco no espeto, passando pelos queijos e enchidos, «que podem ser o acompanhamento perfeito para um vinho tinto mais leve, um branco fresco ou um rosé frutado», afirma a organização em jeito de desafio.

Esta iniciativa é organizada pela Associação Turismo de Portimão (ATP), no âmbito da sua estratégia de promoção e posicionamento do enoturismo.

Nesta sétima edição, o evento tem o apoio do município de Portimão, da APS – Administração dos Portos de Sines e do Algarve e da CVA – Comissão Vitivinícola do Algarve.

O evento decorre entre as 20h00 e as 00h00 e conta com entrada livre, sendo o copo de prova adquirido por 1,50 euros, enquanto cada prova pode variar entre os dois euros (vinho de colheita) e os 2,50 euros (vinho de reserva).